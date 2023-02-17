اختيار الممثل بارك بو غوم كأكثر شخصية مفضلة لتقديم هدية عيد الحب

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بمناسبة يوم الحب، أجرت شركة "بي إم آي PMI" وهي وكالة استطلاع عبر الإنترنت، دراسة استقصائية شملت 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و69 عاما في جميع أنحاء البلاد، وسألتهن عن: "الشخص المشهور الذي يرغبن في تقديم الشوكولاته إليه في يوم عيد الحب". وفي هذا الاستطلاع عبر الإنترنت، تم إجراء استطلاعات للممثلين والمغنيين على التوالي. ونتيجة للاستطلاع، احتل الممثل "بارك بو غوم" المركز الأول في مجال الممثلين واحتلت فرقة بي تي اس المركز الأول في مجال المغنيين. وبالحديث عن الممثل "بارك بو غوم"، الذي احتل المركز الأول في فئة الممثلين بنسبة تأييد بلغت 23.8%، فهو ممثل يثق به الجمهور ويحبه بفضل الانطباع الجيد عنه وجاذبيته. وهو نشط أيضا كنموذج إعلاني لـ"إيس بيد Ace Bed"، وكأنه لإثبات قيمة علامته التجارية، تجاوز مقطع فيديو تجاري جديد على يوتيوب في النصف الأول من عام 2023 عشرة ملايين مشاهدة في 24 يوما من إصداره. وبعد الممثل بارك بو غوم، احتل سون صوك غو 손석구" المركز الثاني، و"يو يون صوك유연석" المركز الثالث، وجونغ كيونغ هو 정경호" المركز الرابع، و"تشيه أو شيك 최우식" المركز الخامس. ونتيجة للمسح، اتضح أن الممثلين الذكور الذين نشطوا مؤخرا في التمثيل من خلال الدراما يكتسبون شعبية. أما بالنسبة لفرقة بي تي اس، فقد تم اختيارها لتكون المغني الأول الذي تريد النساء تقديم الشوكولاته إليه في عيد الحب بنسبة تأييد ساحقة تبلغ 60.8%. وسجلّت فرقة بي تي اس أعلى الأرقام في جميع الفئات العمرية، من النساء في العشرينيات من العمر إلى النساء في الستينيات من العمر، مما يثبت مكانتهم كـ''آيدولز وطنيين محبوبين" في جميع أنحاء البلاد. وعلاوة على ذلك، فإن فرقة بي تي اس هي أول فرقة كيبوب يتم ترشيحها لمدة ثلاث سنوات متتالية في " جوائز غرامي"، وهي واحدة من أكثر احتفالات توزيع الجوائز المرموقة في الموسيقى الشعبية، وترسخ مكانتها عالميا من خلال كتابة تاريخ من الترشيحات في ثلاث فئات. وبعد فرقة بي تي اس، احتل المطرب كانغ دانييل المركز الثاني، وفرقة سفنتين المركز الثالث، وفرقة أسترو المركز الرابع، وفرقة مونستا اكس المركز الخامس في فئة المطربين الذكور.