بلدية سيول تعلن عن خطة لتحديث البيوت التقليدية هان أوك

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أعلنت بلدية سيول عن خططها مؤخرا لإنشاء قرى "هان أوك"، أي البيوت الكورية التقليدية، على الطراز الحديث حسب المناطق بحلول عام 2032. وهذه خطة تستهدف إنشاء منظر طبيعي جذاب في سيول من خلال تحويل "هان أوك"، النمط السكني التقليدي لكوريا، إلى مبنى تمثيلي لسيول، وأخذ زمام المبادرة في العولمة بجعلها في محتويات ثقافة الإسكان الكورية. وبالتالي أعلن عمدة سيول أوه سي هون عن خطة تحتوي على مثل هذه المحتويات وأعلن أنها ستنفذ بشكل جدي اعتبارا من هذا العام. يُشار الي أن بلدية سيول وضعت هذه الخطة بالحكم على أن هناك حاجة إلى نهج مبتكر وحديث لهان أوك يعكس راحة المستخدمين وأذواقهم وتغيير السياسة في وقت تظهر فيه الهان أوك الحديثة، التي تعيد تفسير الهان أوك التقليدية. وفي الآونة الأخيرة، تم تسليط الضوء مجددا على الهان أوك الحديثة التي تجمع بين بيوت الهان أوك التقليدية والحس الفني الحديث من حيث التصميم المعماري والناحية الفنية. ووفقا لذلك، لدى بلدية سيول خطة لأخذ زمام المبادرة في العولمة من خلال اكتشاف الهان أوك كمحتوى ثقافي سكني لكوريا. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط بلدية سيول لتخفيف معايير البناء والمراجعة حتى يتمكن الناس من بناء هان أوك بحرية وإبداعية، حيث تقرر أن يتم تخفيف أو إلغاء 44 عنصرا من أصل 73 عنصرا من معايير المراجعة المعمارية الحالية لهان أوك. فنظرا لأن المعايير التي وضعها خبراء هان أوك في الماضي كانت عالية جدا، نشأت قيود واقعية مثل تكاليف البناء المرتفعة لتلبية هذه المعايير. ولذلك، إذا تم تخفيض معايير المراجعة المعمارية للهان أوك في المستقبل، ستكون فرصة جيدة لأولئك الذين يرغبون في البناء والعيش في هان أوك. كما أنه يمكن لمحلات الهان أوك التجارية مثل مقاهي هان أوك، التي كان من الصعب تلقيها الدعم في البناء أو الإصلاح حتى الآن، الحصول على دعم من مدينة سيول لبناء أو إصلاح جديد إذا كانت تلبي الحد الأدنى من المعايير. حاليا، تُقدّم بلدية سيول إعانات للبناء الجديد أو الإصلاح الكامل للهان أوك في منطقة سيول بأكملها، بالإضافة إلى الهان أوك في منطقة محمية هان أوك، مثل قرية "بوك تشون 북촌". وإذا تم تخفيف معايير المراجعة المعمارية هذا العام، فمن المتوقع أن يستفيد المزيد من المواطنين من هذه الميزة. وفي الوقت نفسه، لدى بلدية سيول خطة لإنشاء قرى هان أوك جديدة في مناطق أخرى إلى جانب قرية بوك تشون، وتخطط لاكتشاف الموقع المستهدف من خلال مسابقة لتقديم مقترحات من مناطق الحكم الذاتي. وإذا تم بناء قرية هان أوك في مكان ذي قيمة عالية كمساحة سكنية متناغمة مع المناظر الطبيعية المحيطة، فأن جمال الهان أوك سوف يبرز أكثر. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط بلدية سيول لإنشاء "صالة هان أوك العالمية العامة" في قريتيْ "بوك تشون" و"صو تشون 서촌" هذا العام لتعمل كمنصة للسياح الأجانب لتجربة الهان أوك والثقافة السكنية. الهان أوك هو الأسلوب السكني الكوري التقليدي، ومن المتوقع أن يُظهر سحره الفريد للغربيين. ولذلك يُأمل أن تتطور سيول لتصبح مدينة أكثر جاذبية وعصرية من خلال إعادة تفسير الهان أوك التقليدي والاستفادة من سحرها الفريد في المستقبل.