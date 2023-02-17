اختيار زميل السكن: أكبر مشكلة للطلاب عند بدء الفصل الدراسي

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من المنتظر أن تبدأ المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأيضا الجامعات الدراسة للفصل الدراسي الجديد في أوائل مارس. ومع بداية الفصل الدراسي الجديد يُوجد هناك العديد من الطلاب الذين يبحثون عن رفقاء في السكن مباشرة بين الطلاب الذين هم على وشك دخول السكن الجامعي في كل جامعة. ولذا يقوم طلاب الجامعات، الذين يمكنهم اختيار زملائهم في السكن الجامعي، بفحص كل شيء بعناية من عادات النوم إلى التدخين لتجنب الصراع مع رفيق السكن الذي سيعيشون معه لمدة نصف عام. على سبيل المثال، نشرت الطالبة كيم، التي تدرس حاليا في جامعة كانغ وان الوطنية، مقالا مؤخرا في مجتمع الطلاب عبر الإنترنت تسأل فيه عن زميلة في السكن الجامعي. وذلك لتجنب تكرار تجربتها في الانقطاع عن أنشطتها الأكاديمية بسبب صراع مع زميلتها في الغرفة التي عاشت معها في السكن خلال الفصل الدراسي الماضي. وقالت كيم في منشور البحث عن رفيقة السكن: "غالبا ما كانت زميلتي السابقة تشرب وتعود إلى غرفتنا في وقت متأخر من الليل، لذلك لم أستطع حتى النوم، ناهيك عن الدراسة". أيضا، كانت كيم مسؤولة عن تنظيف الغرفة لأن زميلتها في السكن لم تقم بتنظيفها، وفي النهاية انفصلت عن زميلتها في السكن بعد شهر ونصف وغادرت السكن الجامعي في منتصف الفصل الدراسي. وبهذه الطريقة، يتم نشر العشرات من المنشورات من قبل الطلاب الذين عانوا من صعوبات مماثلة لكيم، حيث يبحثون عن رفقاء السكن يوميا في المجتمعات عبر الإنترنت في مختلف الجامعات في كوريا، بغض النظر عن المنطقة. وهم يبحثون عن رفقاء سكن مناسبين لهم من خلال فحص عادات نمط الحياة مثل ما إذا كانوا يدخنون أم لا، ووقت الاستيقاظ، ووقت العودة، وعادات النوم مثل الشخير، وكذلك نوع اختبار أنماط الشخصية "إم بي تي آي MBTI"، التي تحظى بشعبية بين جيل الشباب هذه الأيام. في هذه الأيام، يعتقد جيل الشباب أن نوع "إم بي تي آي" مهم، لذلك يبدو أنهم يسألون هذا عند البحث عن رفيق في السكن. وفي غضون ذلك، وفقا لمسؤول في السكن الجامعي، فإن الاستفسارات حول كيفية التقدم للحصول على زميل أو زميلة في الغرفة مقدما وفترة الطلب تتضاعف سنويا. وبالنسبة للطلاب الذين يعيشون في مساكن الطلبة هذه الأيام، يبدو أن العثور على رفيق أو رفيقة سكن يناسب شخصيتهم وأسلوب حياتهم أصبح مهمة للفصل الدراسي الجديد لا تقل أهمية عن التسجيل في الدورة الدراسية.