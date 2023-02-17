الشعب التركي يعبر عن شكره لفريق الإغاثة الكوري

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عاد جميع أعضاء المجموعة الأولى من فريق الإغاثة الكوري للطوارئ، الذين تم إرسالهم على وجه السرعة إلى المناطق المنكوبة بالزلزال في تركيا وسوريا، إلى منازلهم بأمان في نهاية الأسبوع الماضي. وأنقذت المجموعة الأولى المكونة من 118 فردا، بمن في ذلك أفراد البحث والإنقاذ من قيادة الحرب الخاصة بالجيش وإدارة الإطفاء، 8 ناجين وانتشلت 19 جثة على الرغم من البرد القارس والظروف السيئة في الموقع. وفي طريق العودة إلى كوريا بعد أن أنهى فريق الإنقاذ الأول مهمته، وقعت حادثة أخرى على متن الطائرة أثّرت في أجسادهم وعقولهم المتعبة وأدفأت قلوبهم. فبينما كان كان فريق الإغاثة عائدا إلى كوريا على متن الطائرة، تم عرض مقطع فيديو يشكر فيه العديد من الأتراك الشعب الكوري وعمال الإغاثة باللغة الكورية. وكان هذا الفيديو الذي تم إعداده كحدث مفاجئ لعمال الإغاثة مؤثرا حقا. ويقال إن عمال الإغاثة الذين شاهدوا الفيديو ذرفوا الدموع بسبب مشاعر الشعب التركي الذي عبّر عن امتنانه رغم صعوبة الوضع. على أمل أن يساعد فريق الإغاثة الكوري الثاني ضحايا الكارثة ويعمل على إعادة إعمار المناطق المتضررة وترميمها، حتى يتمكن الناس في تركيا وسوريا من التغلب على تلك الكارثة والعودة إلى حياتهم اليومية في أسرع وقت ممكن.