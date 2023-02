اختيار شعارين لتطوير علامة تجارية جديدة لمدينة سيول

ⓒ Seoul Metropolitan Government

اختارت بلدية سيول مؤخرا الشعاريين "Seoul, my soul" و"Seoul for you" كمرشحين نهائيين لتطوير علامة تجارية جديدة للمدينة لتحل محل شعار العلامة التجارية الحالي "I SEOUL U". ووفقا لذلك، أعلنت بلدية سيول أنها ستجري تصويتا نهائيا عبر الإنترنت لمدة شهر لاتخاذ قرار نهائي بشأن شعار العلامة التجارية الجديدة لسيول. وقد أجرت بلدية سيول استبيانا عبر الإنترنت الشهر الماضي حول تفضيلات العديد من الشعارات المقدمة كترشيحات للعلامة التجارية الجديدة. وشارك في التصويت ما مجموعه 397 ألفا و721 كوريا وأجنبيا، وحصل شعار "Seoul, my soul" على المركز الأول بنسبة 37.3% من الأصوات، وشعار " Seoul for you " في المرتبة الثانية بنسبة 34.9%. ولذلك قرّرت بلدية سيول المضي قدما في جولة الإعادة النهائية، معتبرة أن هناك حاجة إلى جمع آراء إضافية حيث كان الاختلاف بين الشعارين 2.4 نقطة مئوية فقط. وبالتالي سيجري التصويت من الخامس عشر من الشهر الجاري إلى السادس عشر من مارس، ويمكن لأي شخص المشاركة من خلال الوصول إلى الموقع الرسمي لبلدية سيول. وسوف يتم تقديم هدايا صغيرة للذين يتم اختيارهم بالقرعة من بين أولئك الذين يشاركون في الاستطلاع.

وبالنظر إلى معنى هذين الشعارين، أولا "Seoul, my soul" تعني "سيول، المدينة التي يمكن أن تملأ روحي"، و"Seoul for you" تعني "سيول، حيث يتم إعداد كل شيء من أجلك". ووفقا لمسؤول في بلدية سيول، فإن شعار العلامة التجارية الحالي للمدينة "I SEOUL U"، والذي تم استخدامه منذ عام 2015 عندما كان عمدة سيول السابق بارك وان سون في منصبه، تمت الإشارة إليه على أنه من الصعب على الأجانب فهمه. ولهذا السبب، قررت بلدية سيول اختيار عبارة إنجليزية يمكن للسائحين والمستثمرين الذين يزورون سيول من الخارج أن يفهموها بسهولة باعتبارها العلامة التجارية الجديدة، وتخطط للإعلان عنها في وقت مبكر من أبريل بعد التصويت النهائي. وفي الوقت نفسه، تخطط بلدية سيول لتقليل الميزانية التي يتم إنفاقها على هدم واستبدال المرافق الحالية وإنشاء منحوتات ترويجية جديدة للعلامة التجارية. وسوف يُستخدم شعار العلامة التجارية الجديدة بشكل أساسي للترويج لسحر سيول للأجانب في الخارج من خلال مقاطع فيديو وصور رقمية بدلا من إنشاء منحوتات دعائية جديدة في المستقبل.