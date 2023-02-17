الموافقة على أول جهاز رقمي لعلاج الأرق في كوريا

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تمت الموافقة لأول مرة في كوريا على استخدام جهاز علاجي رقمي يمكنه علاج الأرق باستخدام تطبيق هاتف ذكي. وسوف يُستخدم جهاز العلاج الرقمي هذا في علاج الأمراض باستخدام البرامج بدلا من الطريقة التقليدية المتمثلة في وصف أدوية أو حقن. وأعلنت وزارة الغذاء والسلامة الدوائية يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي أنها وافقت على تطبيق يسمى "سومز Somzz"، وهو برنامج لتحسين أعراض الأرق طوّرته شركة "إيميد Aimmed" للرعاية الصحية، كأول جهاز علاجي رقمي في كوريا. يُشار الي أن " سومز" هو جهاز طبي برمجي ينتج عنه تأثير علاجي من خلال تصحيح العادات أو السلوكيات التي تسبب الأرق. ويقوم المرضى ببساطة بتثبيت التطبيق على هواتفهم الذكية واتباع برنامج من ست خطوات يوفره التطبيق لمدة ستة إلى تسعة أسابيع.

على سبيل المثال، في حالة مريض يعاني من الأرق، إذا تم حفظ الوقت الذي ذهب فيه إلى الفراش أو الوقت الذي ينام فيه في التطبيق في شكل مذكرات نوم، يتم تقييم ذلك وتقديم ملاحظات للمريض. أيضا، من خلال برنامج يحث المرضى على تحسين عادات النوم غير المنتظمة أو التغلب على القلق بشأن الأرق، فإنه يساعد على تحسين نوعية النوم وتحسين العادات التي تؤدي إلى تفاقم الأرق. وفي هذا الصدد، استعرضت وزارة الغذاء والدواء نتائج التجارب السريرية التي أُجريت لمدة ستة أشهر في ثلاث مؤسسات محلية للتجارب السريرية اقترحتها الشركة للتحقق من التأثير العلاجي لـ"سومز". ونتيجة لذلك، اتضّح أن حالات المرضى الذين عانوا من الأرق قد تحسّنت بشكل ملحوظ في مقياس تصنيف شدة الأرق بعد استخدام "سومز". ولا يمكن استخدام "سومز" إلا بعد الخضوع لفحص طبي في المستشفى وتلقي وصفة طبية من الطبيب. وفي هذا الوقت، إذا كان العلاج من خلال "سومز" غير فعال، يتم تطبيق العلاج باستخدام الأدوية. ومع ذلك، من المتوقع أن يستغرق الأمر وقتا قبل استخدامه فعليا لأنه من الضروري مراجعة ما إذا كان يتم تطبيق مزايا التأمين الصحي أو وقت بدء الوصفة الطبية. وفي الوقت نفسه، تخطط وزارة الغذاء والسلامة الدوائية لزيادة عدد المنتجات المرخصة بحلول عام 2027 بحيث يمكن تطبيق أجهزة العلاج الرقمية على حوالي 10 أمراض، بما في ذلك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاكتئاب واضطرابات تعاطي الكحول، بالإضافة إلى علاج الأرق. وفيما يتعلق بالموافقة الأولى على جهاز علاج رقمي من قبل وزارة الغذاء وسلامة الأدوية في كوريا، فإن هناك تقييما إيجابيا في الصناعة بأنه فتح الطريق لتسويق التكنولوجيا المبتكرة. وبناء على ذلك، فإن الرأي السائد في الصناعة هو أنه ينبغي توسيع المناقشة حول تنظيم التكنولوجيا الطبية المبتكرة.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن عددا من الشركات قد طوّرت تقنيات طبية مبتكرة، إلا أن التسويق فشل في كثير من الأحيان بسبب الافتقار إلى اللوائح ذات الصلة أو معايير الموافقة. ولذلك من الضروري مراجعة اللوائح المحلية حتى تنجح التقنيات المبتكرة مثل أجهزة الذكاء الاصطناعي الطبية في التسويق.