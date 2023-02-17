التيكوندو تنضم إلى نخبة الرياضات الأولمبية بتنصيب تمثال في المتحف الأولمبي

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من المعروف إن التيكوندو هي رياضة تعتمد على فنون القتال الكورية التقليدية. وقد تم تبنيها لأول مرة كحدث رسمي في أولمبياد سيدني في عام 2000 وتم اعتمادها كحدث رسمي في ثماني دورات أولمبية متتالية حتى دورة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2028، مما رسخ مكانتها كرياضة عالمية. وحاليا يتجاوز عدد الدول الأعضاء المنتمين إلى الاتحاد العالمي للتيكوندو عدد الدول الأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، حيث يبلغ 211 دولة، وهو نفس عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأعلن الاتحاد العالمي للتيكوندو مؤخرا أنه سيتم تنصيب تمثال للتيكوندو في شهر نوفمبر القادم في المتحف الأولمبي في مدينة لوزان السويسرية، حيث يقع مقر اللجنة الأولمبية الدولية، التي تعتبر قلب الرياضات الدولية.

الجدير بالذكر أن المتحف الأولمبي تأسس في عام 1993 في مدينة لوزان، ويشتهر باحتوائه على العناصر ذات الصلة بالأولمبياد ذات القيمة التاريخية. وهذا المتحف هو أحد المعالم السياحية العالمية التي كان يزورها أكثر من 250 ألف شخص كل عام قبل حدوث جائحة كورونا. ووفقا للاتحاد العالمي للتيكوندو، يوجد حاليا تسع رياضات أولمبية فقط لها منحوتات ترمز إلى الرياضات الأولمبية، على أرض المتحف الأولمبي، وهي: سباقات المضمار والميدان والمصارعة والجمباز وكرة القدم وكرة السلة وركوب الدراجات والرماية بالسهام والهوكي والجودو. ويهدف اتحاد التيكوندو إلى الكشف عن تمثال التيكوندو تماشيا مع منتدى الاتحاد الرياضي الدولي الذي سيعقد في لوزان في شهر نوفمبر، ويعمل نحات إيطالي عليه حاليا.

في هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد العالمي للتيكوندو، "تشو جونغ وان 조정원"، إن تنصيب تمثال للتيكوندو في المتحف الأولمبي هذا العام أمر ذو مغزى، حيث يأتي في الذكرى الخمسين على تأسيس الاتحاد العالمي للتيكوندو. ويمكن القول إن تركيب تمثال للتيكوندو في المتحف الأولمبي يرمز إلى أن التيكوندو قد رسخت مكانتها كرياضة أولمبية.