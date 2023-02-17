الذكاء الاصطناعي يدخل عالم النشر





هذه الأيام يكثر الحديث كثيرا عن برنامج "تشات جي بي تي 챗GPT" حيث يزيد الشعور بالدهشة والحيرة في آن وحد أمام مختلف وظائفه المتوقعة والمحتملة. وفي سياق متصل، من المتوقع أن يصدر كتاب من تأليف هذا الذكاء الاصطناعي. فقد قالت شركة "سنو فوكس بوكس 스노우폭스북스" الكورية للنشر إنه سيتم إصدار كتاب ألفه "تشات جي بي تي" للحوارات باللغة الإنجليزية ثم ترجمته آلة الترجمة من الذكاء الاصطناعي "باباغو 파파고" إلى اللغة الكورية. وعنوان الكتاب هو "خمسٌ وأربعون طريقة للبحث عن هدف للحياة"، حيث يقدم خمسا وأربعين طريقة من أجل توسيع آفاق الحياة بمختلف الكلمات المفاتحية، بما في ذلك "العلاقات" و"الرضا" و"اليوم" و"الحياة" وإدراك الهدف". وأوضحت الشركة الناشرة أن هناك بحثا علميا كتبه تشات جي بي تي بالتعاون مع البشر في الخارج إلا أن هذا الكتاب يعد أول كتاب يتولي الذكاء الاصطناعي مهمة القيام بجميع مراحل نشره، مشيرة إلى أنها وضعت هذه الخطة متسائلة عن مستقبل النشر في حالة حدوث المزيد من التطور في الذكاء الاصطناعي.

يُشار إلى أن الشركة أدخلت خطة لتصميم الكتاب وفهرسه في الذكاء الاصطناعي حيث أنتج البرنامج نصا شبه كامل بعد مرور سبع ساعات فقط. وطلبت الشركة من آلة الترجمة "باباغو" ترجمة النص إلى الكورية. ثم قامت الشركة بتصحيحه وتحريره باستخدام جهاز مدقق للقواعد الكورية قائم على الذكاء الاصطناعي، كما استخدمت جهاز إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي في تصميم غلاف الكتاب أيضا. يشار إلى أن عمليات التأليف والترجمة والتصحيح والتحرير استغرقت ثلاثين ساعة فقط. ولم يبلغ إجمالي الوقت من التخطيط إلى النشر سوى سبعة أيام ولكن كانت هناك بعض الحدود. فقد قالت الشركة إن الذكاء الاصطناعي كتب محتويات كل الفصول بالتفصيل، إلا أن الربط العضوي بين الفصول غير سلس. على سبيل المثال، عند الطلب منه تخليص محتوى كل فصل بخمسة آلاف حرف فأنه لم يستطع إلا أن يلخصه بثلاثة آلاف حرف فقط. في الواقع لا يمكن التنبؤ بوظائف الذكاء الاصطناعي التي يبدو أنه لا حدود لها. ولهذا يؤكد الخبراء ذوو الصلة على ضرورة المسارعة إلى وضع القواعد الأخلاقية الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره سيفا ذا حدْين.