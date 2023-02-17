بوسان تستعد لاستقبال فريق التفتيش الدولي لضمان جاهزيتها لاستضافة الإكسبو

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من المتوقع أن يزور فريق تفتيش تابع للمكتب الدولي للمعارض، مدينة بوسان الكورية في شهر أبريل القادم. فمدينة بوسان حاليا في قمة الحماس للحصول على حق استضافة معرض إكسبو لعام ألفين وثلاثين. في هذا الصدد، أجرى عمدتها "بارك هيونغ جونغ 박형준 " حوارا مع مجموعة من المراسلين يوم الجمعة الماضي قال فيه إن استضافة الإكسبو ستحقق الكثير من الفوائد بما في ذلك زيادة الاسثتمار وإيجاد فرص العمل، وتحسين العلامة الوطنية، وتوسيع البنى التحتية الجديدة، وتفعيل الاقتصاد المحلي، وترك مباني ومنشآت الإكسبو كتراث. كما قال مدير غرفة تجارة وصناعة بوسان "جانغ إين هوا" إنه لا يمكن وصف حماس بوسان لاستضافة الإكسبو بأي كلمات، متمنيا أن ينتشر هذا الحماس في مختلف أرجاء البلاد. وهناك الكثير من اللوحات الإعلانية في مختلف أرجاء بوسان، التي تعبر عن تطلعها لاستضافة الإكسبو. وأكد "جو يو جانغ 조유장" مدير لجنة الحصول على حق استضافة إكسبو ألفين وثلاثين على أن الكثير من الأجانب أعربوا عن جمال الموقع المرشح لتنظيم الإكسبو، والذي تبلغ مساحته مليونين وسبعمائة وستين ألف متر مربع على الأرض، بالإضافة إلى ستمائة وسبعين ألف متر مربع فوق البحر.

الجدير بالذكر أن المدينة الكورية تكرس جهودها للحصول على حق الاستضافة تحت شعار "تحول كبير للعالم ورحلة إلى مستقبل أفضل". ومنذ شهر يونيو من العام الماضي أجرت اللجنة الكورية مائتين وثلاثا وستين مقابلة مع مسؤولين في مائة وأربع دول. وقال المدير العام للجنة المدنية الخاصة للفوز بحق الاستضافة "بارك دونغ مين 박동민" إن الحكومة المركزية وقطاع رجال الأعمال والحكومة المحلية جميعا تركز قواها على الاستعداد الكامل لاستقبال فريق التفتيش التابع للمكتب الدولي للمعارض.

يشار إلى أن أربع مدن، هي: الرياض السعودية، واوديسا الأوكرانية، وميلانو الإيطالية، وبوسان الكورية، تتنافس حاليا على استضافة إكسبو ألفين وثلاثين. ويرجع السبب في بذل الحكومات والشركات أقصى الجهود لاستضافة الإكسبو إلى فوائده الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الكبيرة. فقد حققت مدن مثل باريس الفرنسية وسان فرانسيسكو الأمريكية وتشانغهاي الصينية ودبي الإماراتية نموا كبيرا من خلال استضافة معارض الإكسبو لتصبح مراكز عالمية. وإذا فازت كوريا بحق استضافة إكسبو ألفين وثلاثين، ستصبح الدولة السابعة التي تستضيف جميع الأحداث العالمية الرئيسية الثلاثة، وهي الأولمبياد وكأس العالم والإكسبو. والدول الست الأخرى هي فرنسا والولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وإيطاليا.