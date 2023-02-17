إطلاق 45 مكتبة ذكية لتسهيل الوصول للمعرفة والمعلومات

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من المتوقع أن يتم إنشاء خمس وأربعين مكتبة "يو" من المكتبات الذكية في مختلف أرجاء كوريا خلال هذا العام. وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية بأنها ستقوم هذا العام بدعم إنشاء المكتبات الذكية وتحويل المكتبات العامة إلى مساحات ثقافية شاملة. تجدر الإشارة إلى أن مكتبات يو عبارة عن مكتبات ذات مفهوم جديد لدعم حياة القراءة لدى المواطنين من خلال إنشاء أجهزة آلية لاستعارة وإعادة الكتب في مختلف الأماكن العامة بما في ذلك محطات مترو الإنفاق ومراكز السكان ومراكز الرفاهية. ويهدف هذا النوع من المكتبات إلى مساعدة الفئات الضعيفة من حيث المعارف والمعلومات بمن في ذلك ذوو الإعاقة الذين يواجهون صعوبات في زيارة المكتبات في الأوقات العادية، والسكان في المناطق البعيدة والنائية، بحيث يحصلون على الكتب التي يريدون قراءتها بسهولة دون زيارة المكتبات بأنفسهم.

يشار إلى أن الوزارة الكورية بدأت في تنفيذ مشروع المكتبات الذكية في عام ألفين وسبعة عشر، حيث أنشأت في العام الماضي ثلاثا وأربعين مكتبة ذكية في خمس وثلاثين مدينة ومنطقة وقرية. وحاليا تدير مائة وخمسين مكتبة في مختلف أرجاء البلاد. كما تخطط الوزارة لتوسيع وظائف المكتبات كمراكز متعددة المعارف يجرب فيها السكان مختلف المحتويات الثقافية باستخدام التقنيات المتقدمة.