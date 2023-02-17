إنشاء قرية مصنوعة من المخلفات المعدنية في مدينة اولسان

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هناك قرية طريفة تسمى "إف إي صفر واحد Fe01" تبعد حوالي أربعين دقيقة بالسيارة عن وسط مدينة "اولسان 울산" الكورية. واسم القرية يعني أول كوكب مصنوع من المخلفات المعدنية. باستخدام حوالي أربعة آلاف طن من المخلفات المعدنية، وخلال أربع سنوات وستة أشهر، صنع ستة وعشرون شخصا ألفا ومائة وأربعين شكلا من الأشكال الطريفة بما في ذلك آيرون مان أو الرجل الحديدي، والنحلة "بامبل بي Bumblebee". ثم أنشؤوا القرية الطريفة التي يتم فيها استعراض هذه الأشكال من المخلفات المعدنية، والتي تأخذ شكل مركبة فضائية ضخمة من المخلفات المعدنية تبلغ مساحتها ستة آلاف وستين مترا مربعا. وبعد المرور على مختلف نماذج الديناصورات السوداء والذهبية والوردية، نصل إلى مدخل المركبة التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة ونصف متر، حيث نرى مشاهد القرية الطريفة التي تضم مختلف أنواع الروبوتات من المخلفات المعدنية ومنها روبوت يشرب البيرة وروبوت يلعب ألعاب الورق وروبوت يقرأ جريدة وروبوت يلمع حذاء روبوت آخر. وفي وسط المركبة الفضائية يوجد روبوت ضخم من المخلفات المعدنية يبلغ ارتفاعه اثني عشر ونصف متر. وتضم القرية الكثير من أشكال الروبوتات من المخلفات المعدنية التي كانت معروضة في الأفلام المشهورة. وقد افتتحت هذه القرية في شهر أغسطس من العام الماضي وشيخ القرية هو "كيم هو تشول" الذي يبلغ عمره واحدا وخمسين عاما. ويقول إنه أنفق اثنين وعشرين فاصل خمسة مليار وون، أي ما يعادل حوالي ثمانية عشر مليون دولار على إنشاء هذه القرية. كما يوضح أن ستة وعشرين زميلا له من فناني الخردة والنفايات أو junk artist شاركوا في صنع المعروضات باستخدام المخلفات المعدنية، لكن المخلفات المعدنية الكورية لم تكن كافية، ولهذا فقد استوردوا مخلفات معدنية من جنوب شرق آسيا والصين أيضا. وفي البداية أعرب "كيم" عن رغبته في صنع قرية تحمل رسالة حول قضية بيئة كوكب الأرض ووافق على ذلك زملاؤه الفنانون الستة والعشرون. وقد استغرق بناء الميغاترون الذي يبلغ ارتفاعه خمسة ونصف متر، خمسة أشهر بينما استغرق صنع النحلة بامبل بي التي يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار، أربعة أشهر. وعمل 10 فنانين على صنع روبوت عملاق يبلغ ارتفاعه اثني عشر ونصف متر خلال عام واحد. وأنفقوا ثلاثة مليارات وون سنويا لتحويل المخلفات المعدنية لأعمال فنية. ويقول كيم إنه يستعد الآن لبناء كوكب ثانٍ من المخلفات المعدنية، معربا عن أمله في بناء حديقة خيالية تعيش فيها أنواع جديدة من الحيوانات من المخلفات المعدنية بالقرب من الكوكب الأول الحالي.