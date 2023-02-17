استمرار الألبوم الجديد لتومورو باي توغيذر ضمن أفضل 10 ألبومات على قائمة بيلبورد 200

صفاء شين سوك ها": المترجم الطبي يجب أن يكون محايدا
2023-02-17
#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-22
ظل ألبوم فرقة "تومورو باي توغيذر" الجديد ضمن أفضل 10 ألبومات على قائمة "بيلبورد 200" للأسبوع الثالث على التوالي.
وقالت "بيلبورد" إن الألبوم الجديد للفرقة بعنوان "الاسم فصل: الإغراء" ظل ضمن أفضل 10 ألبومات على قائمة "بيلبورد 200" للأسبوع الثالث على التوالي.
وبهذا أصبح هذا الألبوم الرابع من نوعه من بين ألبومات الكيبوب، وأصبحت الفرقة الثالثة من نوعها من بين فرق الكيبوب التي تحقق هذا الإنجاز، بعد "بي تي إس" و"بلاك بينك".
2023-02-17
2023-02-17
2023-02-17
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;