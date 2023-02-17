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استمرار الألبوم الجديد لتومورو باي توغيذر ضمن أفضل 10 ألبومات على قائمة بيلبورد 200

#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-22

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

ظل ألبوم فرقة "تومورو باي توغيذر" الجديد ضمن أفضل 10 ألبومات على قائمة "بيلبورد 200" للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت "بيلبورد" إن الألبوم الجديد للفرقة بعنوان "الاسم فصل: الإغراء" ظل ضمن أفضل 10 ألبومات على قائمة "بيلبورد 200" للأسبوع الثالث على التوالي.

وبهذا أصبح هذا الألبوم الرابع من نوعه من بين ألبومات الكيبوب، وأصبحت الفرقة الثالثة من نوعها من بين فرق الكيبوب التي تحقق هذا الإنجاز، بعد "بي تي إس" و"بلاك بينك".

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