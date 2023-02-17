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شيوغا من بي تي إس يقيم أول جولة منفردة

#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-22

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

من المقرر ان يقيم المطرب "شيوغا" عضو فرقة "بي تي إس" أول جولة غنائية منفردة في شهر أبريل القادم. وكشف مغني الراب "شيوغا" عن التفاصيل المتعلقة بمواعيد ومواقع الجولة القادمة.

وستنطلق جولة "شيوغا" يوم السادس والعشرين من شهر أبريل القادم في أمريكا الشمالية، ثم تتطرق إلى جنوب شرق آسيا وسيول واليابان.

وسوف تكون هذه الجولة الأولى من نوعها التي ينظمها "شيوغا" كمطرب منفرد.

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