كاي من إكسو يكشف عن ألبوم منفرد ثالث في مارس

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سيكشف المطرب "كاي" عضو فرقة "إكسو" عن ألبومه المنفرد الثالث بعنوان "روفر" يوم الثالث عشر من شهر مارس.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها المطرب "كاي" ألبوما منفردا جديدا منذ أن كشف عن ألبومه المنفرد الثاني بعنوان "خوخ" في شهر نوفمبر من عام 2021.

من جهة ثانية، ستجري فرقة "إكسو" لقاء مع معجبيها في أوائل شهر أبريل في سيول.