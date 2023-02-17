آيف تكشف عن أول ألبوم كامل في أبريل

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من المقرر أن تصدر فرقة "آيف" النسائية الجديدة أول ألبومها الكامل في شهر أبريل.

وكانت الفرقة قد كشفت عن بعض الأغاني التي يضمها ألبومها الجديد باستثناء أغنيتي "الدم الأزرق" و"لست فتاتك" في الحفل المصغر الذي أقامته في أوائل فبراير في سيول.

وسيتم الكشف عن المزيد من تفاصيل الألبوم الجديد في غضون الأسابيع المقبلة.