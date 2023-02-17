المطرب جيمين عضو فرقة بي تي إس يصدر أول ألبوم فردي في مارس

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قالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية اليوم الأربعاء إن المطرب "جيمين" عضو فرقة "بي تي إس" سيكشف عن أول ألبوم فردي له يوم الرابع والعشرين من شهر مارس.

وأضافت الوكالة إن هذا الألبوم الذي يحمل عنوان "وجه"، يتحدث عن عزم "جيمين" مواجهة نفسه، والاستعداد لانطلاقته الجديدة كمطرب منفرد.

وأضافت أن المطرب "جيمين" سيصور عالمه الموسيقي الفريد بصوته المميز وأدائه الدقيق.

وبهذا أصبح "جيمين" رابع عضو في فرقة "بي تي إس" يصدر ألبوما منفردا له بعد كل من "جيهوب" و"جين" و"آر إم".