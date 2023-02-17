الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المطرب جيمين عضو فرقة بي تي إس يصدر أول ألبوم فردي في مارس

#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-22

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

قالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية اليوم الأربعاء إن المطرب "جيمين" عضو فرقة "بي تي إس" سيكشف عن أول ألبوم فردي له يوم الرابع والعشرين من شهر مارس.

وأضافت الوكالة إن هذا الألبوم الذي يحمل عنوان "وجه"، يتحدث عن عزم "جيمين" مواجهة نفسه، والاستعداد لانطلاقته الجديدة كمطرب منفرد.

وأضافت أن المطرب "جيمين" سيصور عالمه الموسيقي الفريد بصوته المميز وأدائه الدقيق.

وبهذا أصبح "جيمين" رابع عضو في فرقة "بي تي إس" يصدر ألبوما منفردا له بعد كل من "جيهوب" و"جين" و"آر إم".

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;