تراجع مؤشر رضا الناس عن الحياة في كوريا

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مع استئناف الأنشطة الخارجية التي كان قد تم حظرها بسبب فيروس كورونا، يقول الناس إن حياتهم تبدو وكأنها أفضل من ذي قبل، حيث يزداد عدد الذين يسافرون إلى الخارج، وتم تطبيع التجمعات والأنشطة الجماعية المختلفة، ومع انحسار الأزمة، تعود الحياة اليومية للناس إلى طرقها السابقة. ولا يمكن القول إنها عادت تماما إلى مثل ما كانت عليه قبل فيروس كورونا، لكن من المؤكد أنها تعافت إلى حد ما. ومع ذلك، هناك بعض العناصر التي استمرت في التحسن بغض النظر عن جائحة كورونا. وهي مؤشرات موضوعية مثل الدخل ومتوسط العمر المتوقع. بالنظر إلى هذه المؤشرات وحدها، تحتل كوريا مراتب عالية في معظمها مقارنة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن هل يشعر الكوريون حقا بأنهم أصبحوا سعداء بهذه الدرجة. في هذا السياق اظهرت نتيجة مسح حول الرضا الشخصي عن الحياة على مدى السنوات الثلاث الماضية بدءا من عام 2019، فقد سجل الكوريون في المتوسط 5.9 نقاط من أصل 10 درجات. ومن بين 38 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تُعد كولومبيا وتركيا الدولتين الوحيدتين اللتان لديهما درجات رضا أقل لحياة الناس من كوريا. وبالنظر إلى المستوى الاقتصادي لكوريا، فإن كوريا هي في الواقع دولة ذات أقل مستوى من الرضا عن حياة الناس بين الدول الأعضاء. وفي الوقت نفسه، تُعتبر ساعات العمل الطويلة أيضا عاملا يقلل من جودة الحياة. ومع ذلك، نتيجة للمسح، اتضح أن متوسط ساعات العمل الشهرية للكوريين زاد أكثر من ذي قبل خلال فترة المقارنة. كما انخفض الرضا عن الوقت الذي يقضيه موظفو المكاتب بعد العمل، أي انخفض رضا الناس عن الحياة الترفيهية. وينطبق الشيء نفسه على المراهقين. وبعبارة أخرى، زاد معدل الدخل الكلي، وهو مؤشر موضوعي، لكن رضا الحياة المدرسية للطلاب قد انخفض. ومن نواح كثيرة، فإن الوضع في كوريا أفضل من ذي قبل، لكن نتائج هذه الدراسة تظهر أن العديد من الكوريين يشعرون أن حياتهم ليست سعيدة، وهو أمر مؤسف للغاية. ويبدو أن السبب هو أنه على الرغم من تحسّن المؤشرات الموضوعية، إلا أن عناصر مثل المنافسة والقلق بشأن المستقبل والظلم لا تزال موجودة في مجتمعنا.