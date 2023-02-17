برنامج مسابقات المنح الدراسية يحتفل بالذكرى الخمسين على بثه

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احتفل برنامج مسابقة للمنح الدراسية، وهو برنامج مسابقات لطلاب المدارس الثانوية، بالذكرى الخمسين لبثه هذا العام. فقد بدأ بث هذا البرنامج في 18 فبراير 1973، أي قبل سبع سنوات من برنامج تلفزيون كي بي اس للغناء "مسابقة الغناء الوطنية"، والذي يعتبر برنامجا تمثيليا طويل الأمد لكوريا. وهذا البرنامج، الذي تم بثه تم بثه بشكل مستمر لمدة نصف قرن، هو أطول برنامج تلفزيوني في كوريا ويتم تقييمه لجهوده في رعاية المواهب الشابة. وفي ذلك الوقت، بمجرد بدء البث، اكتسب شعبية كبيرة بين الطلاب. هذا لأنه حتى لو كان أي طالب فقيرا، إذا وصل إلى القمة في برنامج الاختبار، فيمكنه الحصول على منحة دراسية لمدة تصل إلى أربع سنوات والذهاب إلى الجامعة. كان هذا البرنامج شائعا حقا باعتباره رمزا ثقافيا للشباب في الأيام الأولى للبث. فقد توافد آلاف الطلاب على محطة التلفزيون في الأيام التي كان يتم فيها تسجيل هذا البرنامج. وشارك أكثر من 25 ألف طالب في برنامج الاختبار على مدار الخمسين عاما الماضية. ومن بينهم، هناك مشاهير ظهروا خلال أيام دراستهم، مثل المطرب كيم كوانغ جين، والنائب البرلماني كيم دو غوان، والمذيعة هان سو جين، وهناك العديد من الخبراء البارزين حاليا في مختلف المجالات مثل الأعمال والقانون والطب. في الواقع ليس من السهل الحفاظ على برنامج تعليمي للشباب ولا يقدمه أي مشاهير لمدة 50 عاما، لكن استطاع هذا البرنامج الرائع من المحافظة على ذلك. وكان قد تم إيقاف هذا البرنامج على محطة التلفزيون "إم بي سي" في أكتوبر 1996 بسبب انخفاض معدلات المشاهدة، ولكن في يناير 1997، تم استئنافه على محطة الإذاعة التعليمية الحكومية إي بي إس واستمر حتى يومنا هذا. ويمكن القول إن هذا البرنامج، الذي تعرّض في يوم من الأيام لخطر الإلغاء، كان قادرا على التألق مرة أخرى كبرنامج لرعاية الموهوبين في كوريا على مدار الخمسين عاما الماضية بفضل قرار الرئيس السابق الراحل لمجموعة إس كي تشيه جونغ هيون 최종현. حيث أنه عند سماع الأخبار التي تفيد بأن شركة البث كانت تواجه صعوبات في العثور على المعلنين وقت إنتاج البرنامج، قال تشيه: "إذا كان برنامجا مفيدا للشباب، فسأقدم الدعم المالي لهذا البرنامج دون أي شروط". يذكر أن تشيه أنشأ لاحقا مؤسسة للمنح الدراسية لأول مرة كشركة خاصة وكرس نفسه لتعزيز المواهب المستقبلية. ولهذا تُقدّم مجموعة إس كي، بصفتها الراعي الوحيد لهذا البرنامج، منحا دراسية للطلاب منذ عام 1973، وأنتجت أكثر من أربعة آلاف ومائتين منحة دراسية لطلاب البكلاريوس وأكثر من 850 منحة دكتوراه. ويقول "تشا إين تيه 차인태"، الأستاذ السابق في جامعة كيونغ كي والذي استضاف البرنامج لمدة 17 عاما إن هناك عروض مسابقات ذات تأثيرات تعليمية في بلدان أخرى، لكن حالات مثل هذا البرنامج نادرة.