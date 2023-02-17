صادرات الفاكهة الكورية تحقق أرقاما قياسية

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بعد موجة الأعمال الدرامية والموسيقى الشعبية والأفلام، تظهر الفواكه الكورية كممثل جديد للموجة الكورية. فقد سجلت صادرات الفاكهة المحلية، التي شهدت زيادة مضطردة، أعلى مستوى على الإطلاق، حيث وصلت إلى 409.1 مليون دولار في عام 2021. على سبيل المثال، في موقع "سو غود كي SoGoodK"، وهو مركز تسوق عبر الإنترنت يبيع البقالة الكورية من الدرجة الأولى في سنغافوره، يُباع منتج الفراولة الكوري 500 غرام بسعر 65 دولارا سنغافوريا، وهو أغلى بثلاث إلى أربع مرات مما هو عليه في كوريا. وفي هذا المركز التجاري، تُباع الفراولة الكورية بأسعار أعلى 3-4 مرات من نظيراتها الأمريكية، ويباع عنب شاين مسقط بسعر أعلى 10 مرات من العنب الصيني. ولكن لأن الفواكه الكورية متفوقة بشكل كبير في المذاق والرائحة والملمس، فإنها تحظى بشعبية كبيرة. ومن بين الفواكه التي يتم إنتاجها في كوريا، كانت الفاكهة التي اكتسبت مؤخرا أكثر شعبية هي الفراولة الجديدة المطورة محليا وعنب شاين مسقط. بالنسبة للفراولة، تمت زراعة أصناف يابانية بشكل أساسي حتى أوائل العقد الأول من هذا القرن، ولكن مع التطوير الناجح للعديد من الأصناف الجديدة في كوريا في عام 2001، سجل معدل تغلغل أصناف الفراولة المحلية في عام 2021 ارتفاعا قياسيا بلغ 96.3%. وتحظى الفراولة الكورية المطورة حديثا بشعبية خاصة في دول جنوب شرق آسيا مثل هونغ كونغ وسنغافوره وفيتنام وماليزيا. ومن بينها، نجحت الفراولة الكورية في الحصول على صورة ''فواكه فاخرة عالية الجودة'' في فيتنام على الرغم من ارتفاع أسعارها، واحتلالها سوق الفراولة المستوردة هناك بنسبة 100%، كما أثبتت أنها هدايا للعطلات واحتفالات الذكرى السنوية. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يتجاوز الولع بالفواكه الكورية جنوب شرق آسيا ليصل إلى الشرق الأوسط. فخلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون صوك يول إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير، أقيم في أبو ظبي حدث لتذوق الفواكه الكورية، بما في ذلك الفراولة والطماطم، واكتسب شعبية كبيرة. وخلال ذلك الحدث قال المشترون المحليون إن الفراولة الكورية أكبر وأحلى وأكثر صلابة من تلك التي تباع في الإمارات. وعلى وجه الخصوص، أصبح "كينغ بيري Kings Berry"، وهو نوع من الفراولة بحجم إصبع السبابة، موضوعا ساخنا، مع الشك في أنه "يجب أن يكون طعاما معدل وراثيا". لكنه في الواقع ليس معدل وراثيا. فهو صنف محلي جديد من الفراولة يشتهر بحجمه الكبير ومحتواه العالي من السكر، وهو نوع من الفراولة يصعب رؤيته في الدول العربية. ومع زيادة شعبية الفواكه الكورية بمساعدة الموجة الكورية، يُتوقع في أن تستمر الفواكه الكورية المختلفة في الحصول على حب المستهلكين في الخارج من خلال الحفاظ على صورة عالية الجودة وإيلاء المزيد من الاهتمام لمراقبة الجودة في المستقبل.