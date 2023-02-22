جامعة سيول الوطنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لإلهام خريجيها

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تقيم الجامعات في جميع أنحاء البلاد حفلات التخرج مع اقتراب نهاية شهر فبراير، حيث أن مظهر حفلات التخرج هذا العام قد تغير قليلا مقارنة بالماضي. نظرا لارتفاع أسعار الزهور النضرة بشكل كبير بسبب الزيادة الأخيرة في تكاليف التدفئة، يلتقط المزيد من الطلاب صورا تذكارية في حفلات التخرج مع باقات غريبة بدلا من الزهور الطازجة. بعبارة أخرى، فإن المستهلكين الذين يشعرون بأنهم مثقلون بعبء شراء باقة من الزهور التي ارتفعت أسعارها، يوجهون انتباههم إلى باقات من تصميمات مختلفة تحل محلها. وفي حفلات التخرج هذا العام، كانت الباقات المصنوعة من مشاعر التهنئة بسعر أرخص قليلا شائعة، مثل باقات الزهور الاصطناعية التي لا تتلاشى إلى الأبد، وباقات الزهور المصنوعة من الصابون برائحة رقيقة، وباقات الدمى، وباقات الشوكولاتة، وباقات البالونات وغيرها.

وفي هذا الصدد، أقامت جامعة سيول الوطنية، التي تعتبر أفضل جامعة في كوريا، حفل التخرج أيضا وجها لوجه يوم الجمعة الماضي. وقبل حفل التخرج الأخير، سأل "يو هونغ ليم 유홍림" رئيس جامعة سيول الوطنية، روبوت محادثة للذكاء الاصطناعي: "ماذا سيكون من الجيد أن يفعل طلاب جامعة سيول الوطنية بعد التخرج. وقال يو إنه تأثر بإجابة برنامج الدردشة الآلي، ومفادها: "استخدم المعرفة والوقت اللذين اكتسبتهما في جامعة سيول الوطنية لمساعدة الآخرين". وفي الرابع والعشرين من هذا الشهر، حضر يو حفل التخرج الذي أقيم في حرم "غواناك 관악" بجامعة سيول الوطنية وقدّم هذه المحادثة التي أجراها مع الذكاء الاصطناعي للخريجين. وفي هذا الحدث، قدم يو رسالة للخريجين، قائلا: "من الجيد أن حياتنا مسيرة مشتركة يتعين على العديد من الأشخاص القيام بها معا، وأتمنى ألا تأخذوا هذه النصيحة التي طرحها الذكاء الاصطناعي باستخفاف". كما قال للخريجين: "القائد الذي يطلبه المجتمع المستقبلي هو موهبة رائدة، حيث يمكنه أن يُقرّر ويُشكّل اتجاه الحياة بنفسه. وأتمنى أن تنظروا إلى حياتكم الخاصة قبل أن تبدؤوا حياة جديدة وأن تُصبحوا "روادا في حياتكم " من خلال التأمل الذاتي. يُشار الي أن تجربة التغلب على الأوقات الصعبة بسبب جائحة كورونا على مدى السنوات الثلاث الماضية ستصبح لقاحا قويا مدى الحياة لتنميتهم إلى أعضاء أقوى في المجتمع.