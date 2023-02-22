دراسة تكشف عن أسباب عدم رضاء الموظفين عن وظائفهم الحالية

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وجدت دراسة استقصائية حديثة أن غالبية موظفي المكاتب الكوريين سيكونون على استعداد لتغيير وظائفهم إذا تمكنوا من العودة إلى الماضي. ففي يوم الثاني والعشرين من هذا الشهر، أجرت شركة "انكروت"، وهي بوابة للتوظيف، استبيانا شمل 886 موظفا مكتبيا لمعرفة مدى رضائهم عن وظائفهم الحالية ومعرفة ما إذا كانوا على استعداد لتغييرها إذا عادوا إلى الماضي. ونتيجة للاستطلاع، أجاب 84.3% منهم بأنه "إذا كان بإمكاني العودة إلى الماضي، فسأغير وظيفتي الحالية إلى وظيفة أخرى". وبالرجوع الي كيف يجيب موظفو المكاتب الكوريون على سؤال مفاده "إذا كان بإمكانك العودة إلى الماضي، فما هي الوظيفة التي ستختارها.

بالنسبة للوظيفة التي يرغب فيها المستجيبون، احتلت وظيفة "المطوّر" المرتبة الأولى بنسبة 26%. وبعد ذلك، احتلت وظيفة "منشئي المحتويات مثل مستخدمي يوتيوب" المرتبة الثانية بنسبة 9.4%، وحل " الأطباء" في المركز الثالث بنسبة 7.4%. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك العديد من الآراء التي مفادها أنه إذا عادوا إلى أيام دراستهم، فسوف يختارون تخصصا أكثر فائدة من أجل المهنة. وكان التخصص الأكثر رواجا من قبل المستجيبين هو "الهندسة" بنسبة 27.8%، يليه "الطب والصيدلة" بنسبة 18.5%، ثم "التجارة" بنسبة 11.7%، ثم "الإلكترونيات" بنسبة 11.5%. وفي الوقت نفسه، ونتيجة لاستطلاع الرضا الوظيفي، أجاب 15% فقط من المستجيبين بأنهم "راضون عن العمل وبيئة العمل أيضا". كما أجاب 35.7% من أفراد العينة بأنهم راضون عن عملهم فقط، و10.7% من المستجيبين أجابوا بأنهم راضون فقط عن بيئة العمل بما في ذلك الأجور، و38.6% من المستجيبين أجابوا بأنهم "غير راضين عن كل شيء".

وبالرجوع الي السبب الأكبر لعدم رضاء الناس عن وظائفهم الحالية هو انخفاض الرواتب والنمو المنخفض في الأجور، حيث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 47.4%. كما تم الكشف عن أسباب مثل عدم الأمان بشأن المستقبل والعمل الذي لا يتناسب مع كفاءتهم وهواياتهم كأسباب لعدم الرضا عن وظائفهم الحالية. لذلك، من المهم مراعاة ليس فقط جدارة الفرد وقدراته وميله، ولكن أيضا العديد من العوامل الأخرى قبل اختيار الوظيفة لزيادة الرضا عن الوظيفة.