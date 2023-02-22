المنطقة منزوعة السلاح تتحول إلى محمية طبيعية للحياة البرية بعد 70 عاماً من العزلة

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ركّزت شبكة سي إن إن الأمريكية مؤخرا على المنطقة منزوعة السلاح في كوريا، وقالت إن المنطقة منزوعة السلاح التي تُقسّم شبه الجزيرة الكورية إلى قسمين، أصبحت جنة للحيوانات البرية حيث يحظر وصول الإنسان إليها. ويستند تقرير سي إن إن هذا إلى "غوغل دي إم زد ستريت فيو"، الذي تم إنتاجه من خلال صور ومقاطع فيديو تم التقاطها بالتعاون مع غوغل ومعاهد البحوث الكورية في ذكرى مرور 70 عاما على هدنة الحرب الكورية. ووفقا لما أوردته الشبكة، فإن المنطقة منزوعة السلاح التي يبلغ طولها 260 كيلومترا قد تم إغلاقها بأسوار من الأسلاك الشائكة والألغام الأرضية، مما أدى إلى نشاط بشري ضئيل على مدار السبعين عاما الماضية. وبسبب هذه العزلة، أصبحت تلك المنطقة ملاذا للحياة البرية. ويُوفّر فيديو دي إم زد ستريت فيو الذي أصدرته غوغل مؤخرا فرصة نادرة لمشاهدة النباتات والحيوانات التي تعيش في هذه المنطقة البكر. ويمكن للمشاهدين أيضا إلقاء نظرة على بعض المنشآت القريبة من المنطقة منزوعة السلاح، مثل المباني التي دمرتها الحرب الكورية والمخابئ الدفاعية، وذلك من خلال "جولة افتراضية" باستخدام وظيفة التجوّل الافتراضي من غوغل. وفي الوقت نفسه، أوضحت الشبكة أن الشيء الأكثر إثارة للدهشة في فيديو دي إم زد ستريت فيو هو أن هناك أكثر من 6100 نوع من الحيوانات والنباتات تزدهر في المنطقة منزوعة السلاح، بدءا من الزواحف وحتى الطيور والنباتات. ووفقا لغوغل، يعيش 38% من 267 نوعا مهددا بالانقراض في كوريا في المنطقة منزوعة السلاح.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت غوغل على موقعها الإلكتروني أنّه بعد الحرب الكورية، تم تقليص الأنشطة البشرية في المنطقة المنزوعة السلاح لمدة 70 عاما، واستعادت الطبيعة المتضررة نفسها. ونتيجة لذلك، نشأ نظام بيئي جديد لا يمكن العثور عليه حول المدن، وأصبحت محمية طبيعية للحياة البرية. وتشمل الحيوانات البرية التي تعيش في المنطقة منزوعة السلاح الماعز الجبلي المهدد بالانقراض، وغزال المسك الذي يعيش في الغابات العميقة، وثعالب الماء التي تسبح على طول الأنهار بين كوريا الجنوبية والشمالية، والنسور الذهبية المهددة بالانقراض التي تقضي الشتاء في المنطقة الحدودية بين الكوريتين.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة منزوعة السلاح هي الحالة الوحيدة في العالم التي تظهر عملية الاستعادة الديناميكية بعد تدمير النظام البيئي الطبيعي بسبب الحرب والأنشطة العسكرية الدورية. وعلاوة على ذلك، في منتزه السلام البيئي الذي تم إنشاؤه في المنطقة منزوعة السلاح، تم تطوير دورة استكشاف حتى يتمكن الزوار من تجربتها بأنفسهم، وهي تتلقى استجابة كبيرة في كل من الداخل والخارج. ومن من المأمول أن يتم الاعتراف بمنتزه السلام البيئي لقيمته ككنز دفين للنظم البيئية الطبيعية ليس فقط في كوريا ولكن أيضا على مستوى العالم، كمستودع بيئي يُوضّح عملية الاستعادة من أنقاض التقسيم الوطني.