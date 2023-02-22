الحياة تعود للمدارس الكورية مع بدء الفصل الدراسي الجديد

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من المتوقع أن يبدأ الفصل الدراسي الربيعي الجديد لهذا العام في كوريا اليوم الخميس، أي الثاني من مارس. وكان يوم الأمس قد صادف الأول من مارس ذكرى حركة الاستقلال الكورية، حيث كان الشعب الكوري قد نظم احتجاجات في مثل هذا اليوم من عام ألف وتسعمائة وتسعة عشر ضد الحكم الاستعماري الياباني، مطالبا بالاستقلال. ولهذا فإن الأول من مارس كل عام عطلة رسمية هنا في كوريا، وبعدها يبدأ الفصل الدراسي الجديد في اليوم التالي. وقد قامت السلطات التعليمية الكورية بتغيير تدابير الحجر الصحي لمكافحة جائحة كورونا بدءا من الفصل الربيعي من عام ألفين وثلاثة وعشرين بالتوازي مع انخفاض عدد حالات الإصابة باستمرار. ولهذا من المتوقع أن تعود الحياة الطبيعية إلى مختلف المدارس الكورية من خلال رفع النظام الإلزامي لارتداء الكمامات والتوقف عن فحص درجات الحرارة وغيرهما. وفي هذا السياق زار الكثير من الأطفال بصحبة آبائهم محلات بيع الأدوات المكتبية في نهاية الأسبوع الماضي استعدادا للفصل الدراسي الجديد. مع التمنيات لهم بالنجاح في حياتهم المدرسية وأن يلتقوا بالكثير من الأصدقاء الجدد في الفصل الجديد.