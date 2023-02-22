وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع فانك لتعريف العالم بالثقافة الكورية

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من المتوقع أن تتعاون وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية مع البعثة الدبلوماسية المدنية عبر الإنترنت "فانك" في تعريف العالم بالثقافة والتاريخ الكوري على نحو صحيح. وقد أبرمت الوزارة الكورية مذكرة للتفاهم مع "فانك" في الساعة الرابعة بعد ظهر أمس في مركز "محطة ثقافة سيول اثنين ثمانية أربعة" وسط العاصمة. وبناء على هذه المذكرة، يخطط الجانبان لإنتاج مختلف البيانات باللغتين الكورية والإنجليزية التي تشرح أوجه الثقافة الكورية، بسهولة بما في ذلك الأزياء الكورية التقليدية "هان بوك"، والحروف الكورية "هان غُل"، والمخلل الكوري التقليدي "كيم تشي"، ورياضة التيكوندو، والموسيقى الكورية التقليدية، والرقص الكوري التقليدي. وسوف يقومان بعد ذلك بتقديم البيانات إلى حوالي سبعة آلاف من ناشطي الثقافة الكورية من الأجانب التابعين لوكالة الترويج للثقافة الكورية، وستة وعشرين ألفا من السفراء المدنيين للدعاية التابعين لفانك.

علاوة على ذلك سيعملان على تصحيح المعلومات الخاطئة عن الثقافة الكورية، حيث سيكتشفان ويصححان المعلومات الخاطئة عن كوريا التي توفرها المنشآت الثقافية بما في ذلك المتاحف والمراكز الفنية في الخارج. وقال "يون صونغ تشون 윤성천" مدير قسم سياسة الثقافة والفنون التابع لوزارة الثقافة، إن حملة تعريف العالم بالثقافة والتاريخ الكوري على نحو صحيح ستسهم في التعريف المستمر بجاذبية الثقافة الكورية الأصيلة. كما أضاف أن التعاون بين الوزارة وفانك التي ظلت تقدم كوريا إلى العالم كبعثة دبلوماسية مدنية خلال السنوات العشرين الماضية، سوف يتيح فرصة مهمة للارتقاء بمكانة الثقافة الكورية في الخارج.