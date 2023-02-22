تحولات اجتماعية واقتصادية تؤثر في مسؤولية الأبناء عن دعم الآباء

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ردا على سؤال حول مسؤولية الأبناء عن دعم الآباء، أجاب أكثر من نصف الكوريين بنعم قبل خمسة عشر عاما ولكن الآن يوافق عليه واحد فقط من بين كل خمسة كوريين. ووفقا لتقرير أعده المعهد الكوري للصحة والمجتمع مؤخرا، أجاب ثلاثة بالمائة من المشاركين في مسح أجراه المعهد على سبعة آلاف وثمانمائة وخمس وستين أسرة كورية بأنهم يوافقون على ذلك تماما، بينما أجاب ثمانية عشر بالمائة منهم بالموافقة عليه. وهذا يعني أن واحدا وعشرين بالمائة منهم فقط يوافقون على مسؤولية الأبناء عن دعم الآباء. وأجاب ثلاثون بالمائة منهم بأنهم لا يوافقون على ذلك ولا يعترضون عليه أيضا. وأجاب اثنان وأربعون بالمائة منهم بأنهم يعترضون على هذه الفكرة، بينما أجاب سبعة بالمائة منهم بأنهم يعترضون تماما، مما يعني أن حوالي نصف عدد المشاركين يعترضون على مسؤولية الأبناء عن دعم الآباء. هذه النتائج تُظهر اختلافا كبيرا مع نتائج نفس المسح الذي جرى قبل خمسة عشر عاما.

يشار إلى أن المعهد الكوري ظل يجري هذا النوع من المسوح منذ عام ألفين وستة، مرةً كل ثلاثة أعوام. وفي المسح الأول، وافق ثلاثة وخمسون بالمائة من المشاركين على مسؤولية الأبناء عن دعم الآباء، بينما اعترض أربعة وعشرون بالمائة منهم. يذكر أنه منذ القدم ظل معظم الكوريين يضحون بأنفسهم من أجل تعليم أولادهم، اعتقادا منهم بأن نجاح أولادهم دليل على نجاحهم هم أنفسهم. وعندما يكبر الأولاد، كان من الطبيعي أن يتحملوا مسؤولية دعم آبائهم الذين تقاعدوا عن العمل. حيث أن الآباء الكوريين ينفقون الكثير من المال والوقت على تعليم أولادهم، ولكن يبدو أن الأبناء غير مستعدين لتحمل مسؤولية دعم آبائهم. وهناك عدة أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية، ولكن من المؤكد أن هذا الخبر أحزن الكثير من الآباء الكوريين.