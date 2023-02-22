الدبلوماسيون الكوريون يحتفلون بالعلاقات مع الهند على أنغام رقصة ناتو ناتو

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يلقى فيديو للرقص أنتجه ونشره السفير الكوري لدى الهند "جانغ جيه بوك 장재복" رواجا كبيرا من قبل المتعاملين الهنود مع الإنترنت. فبعد مرور يوم واحد فقط على نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاوز عدد مرات مشاهدته ثلاثة ونصف مليون مرة، ووصفه حتى رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي 나롄드라 모디" بأنه حيوي ورائع.

الجدير بالذكر أن كوريا والهند تحتفلان هذا العام بمرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وقدمت السفارة الكورية لدى الهند هذا الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثا وخمسين ثانية على صفحتها على تويتر يوم الأحد الماضي. ويتضمن الفيديو تغطية أغنية "ناتو ناتو" التي فازت بجائزة أفضل أغنية في الدورة الثمانين لحفل توزيع جوائز القفاز الذهبي باعتبارها إحدى الأغاني الرئيسية للفيلم الهندي "آر آر آر "RRR" الذي عرض لأول مرة في الهند العام الماضي وحظي بشعبية كبيرة. وفي الفيديو، يرقص السفير جانغ والدبلوماسيون الكوريون والموظفون الإداريون المحليون على خلفية السفارة الكورية والمركز الثقافي الكوري. وملابسهم متنوعة، بما في ذلك الأزياء التقليدية الهندية والبذلات والزي الرسمي لرياضة التيكوندو. وبمجرد تحميل الفيديو على الإنترنت، تجاوز عدد مرات مشاهدته ثلاثة ونصف مليون مرة وتم إعادة تغريده ما يقرب من عشرة آلاف مرة. وحتى رئيس الوزراء الهندي شارك مقطع الفيديو أيضا برمز "ممتاز" على تويتر، واصفا إياه بأنه "حيوي ورائع".

وزار الكثير من المتعاملين الهنود مع الإنترنت بما فيهم عدد من رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين، صفحة السفارة الكورية، حيث كتبوا مختلف عبارات التشجيع والشكر. بذلك أصبح الفيديو الذي حمّلته السفارة نوعا من مقاطع الفيديو الفيروسية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت وسائل الإعلام المحلية في الهند في الإبلاغ عنه بعنوان "السفارة الكورية ترقص ناتو ناتو". كما سجلت مقاطع الفيديو ذات الصلة التي تم تحميلها بواسطة وسائل الإعلام الهندية المحلية مثل "All India Radio News"، أكثر من مليون مشاهدة. وقد انطلقت فكرة إنتاج هذا الفيديو من موظفي السفارة من أجل تقليد الرقصة التي جاءت في الفيلم الهندي الذي يلقى رواجا كبيرا ليس فقط في الهند بل وأيضا في أمريكا الشمالية.

الجدير بالذكر أن هذا العام يشهد احتفال كوريا والهند بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات بينهما، ولذلك من المتوقع أن يتم تفعيل التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين، خاصة خلال فترة انعقاد قمة مجموعة العشرين في الهند في النصف الثاني من هذا العام. وبهذه المناسبة أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الكورية عن أمله في أن يساعد ذلك الفيديو على زيادة معرفة الشعب الهندي بكوريا.