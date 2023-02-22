الوجبات الكورية النباتية على متن شركة الطيران الوطنية تكسب شعبية حول العالم

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في هذه الأيام، يختار المزيد من الناس نظاما غذائيا نباتيا لأسباب صحية أو بيئية أو أخلاقية. ووفقا لذلك، يتم اكتشاف العديد من التغييرات في البيئة المحيطة بنا. وخير مثال على ذلك هو أن شركات الطيران في جميع أنحاء العالم بدأت مؤخرا في تقديم مجموعة متنوعة من الأنظمة الغذائية النباتية على متن الطائرة. ومع مراعاة الركاب الذين يتجنبون تناول الطعام الحيواني، يتم تقديم وجبات نباتية بشكل أساسي على متن الطائرة كحلويات وأطعمة تتكون من الفطر والسبانخ والفواكه والمكسرات وما إلى ذلك. وهذه التغييرات ليست فقط لتلبية احتياجات العملاء، ولكن أيضا لنقل رسالة مفادها أن شركات الطيران، التي نجت من وباء كورونا طويل الأمد واستأنفت عملياتها، ملتزمة بالاستدامة وتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.

بمعنى آخر، هذا يعني تقديم خدمة أكثر ثراء من خلال توفير مجموعة متنوعة من خيارات الوجبات النباتية الصحية على متن الطائرة بالإضافة إلى الوجبات اللذيذة. ومؤخرا، كشفت شركة الطيران الوطنية الكورية الجنوبية "كوريان إير" عن أنها ستُوفّر خدمات الوجبات النباتية على متن طائراتها للمسافرين على جميع الطرق الدولية المغادرة من البلاد ابتداء من هذا الشهر. وعند الاطلاع على القائمة، يظهر أنها ليست قائمة نباتية بسيطة، حيث يمكن للمسافرين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الخيارات. وتشمل القوائم النباتية المتوفرة حاليا على متن الطائرات وجبات غربية وآسيوية وهندية وخضروات طازجة.

وفي هذا السياق، اعتبارا من هذا الشهر، سيتم تقديم وجبات نباتية جديدة على متن الطائرات تم تطويرها حديثا "على الطراز الكوري" تعتمد على الطعام الكوري التقليدي بالإضافة إلى الوجبات النباتية الحالية. وأوضحت الشركة أنه بينما تحظى الأطعمة النباتية باهتمام كبير كطريقة لتقليل انبعاثات الكربون التي تسبب تغير المناخ، فقد طوّرت قائمة نباتية على الطراز الكوري يمكن الاستمتاع بها على متن الطائرة، مما يعكس اتجاه زيادة عدد الركاب النباتيين. وفي الوقت نفسه، تم تطوير القائمة النباتية على الطراز الكوري، والتي سيتم تقديمها حديثا على متن جميع الطرق الدولية، بإلهام من طعام المعابد الكوري التقليدي. وتتميز القوائم النباتية على الطريقة الكورية باستخدام مجموعة متنوعة من الخضروات والمكونات الموسمية لإبراز المذاق الطبيعي وصقل المكونات. وبالطبع، سيتم تقديم قوائم مختلفة حسب المسارات والمواسم. وسوف يتم تقديم قائمة نباتية على الطراز الكوري اعتبارا من اليوم على جميع المسارات الدولية للخطوط الجوية الكورية المغادرة من البلاد، ويمكن لأي شخص التقدم مسبقا على الصفحة الرئيسية للخطوط الجوية الكورية وتطبيق الهاتف المحمول حتى يوم واحد قبل مغادرة الرحلة.