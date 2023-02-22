زيادة شعبية المطاعم التي تقدم الطعام حسب التفضيلات الفردية للشباب

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تزداد شعبية المطاعم والمقاهي التي يتم فيها طلب الأطعمة والمشروبات وفقا للتفضيلات الفردية بين الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. على سبيل المثال عند الذهاب إلى ضاحية سونغ سو دونغ في سيول، يوجد متجر كيم باب يمكن فيه الاستمتاع بـ 260 مجموعة مختلفة من الكيم باب. ففي هذا المتجر يمكن اختيار 13 مكونا رئيسيا مثل اللحم البقري المتبل، والسجق، ولحم البط المدخن، و5 إضافات مثل الأفوكادو والكيمتشي، و6 خضروات مثل الفجل المخلل والخيار، وهناك ثلاثة أنواع من الأرز، بما في ذلك الأرز الأبيض والأرز الأسود والشُوفان.

يُشار الى أن متجر كيم باب الصغير هذا، الذي تم افتتاحه في ديسمبر من العام الماضي، يحظى بشعبية كبيرة لدرجة أنه مزدحم بالفعل بالعملاء الذين سمعوا عنه وقاموا بزيارته، ويتم استنفاد المكونات بسرعة كل يوم، لذلك يجب إغلاق المتجر مبكرا. وفي الوقت نفسه، بدءا من العلامة التجارية الشهيرة للسندويتشات "صب واي"، فإن شركات الخدمات الغذائية التي تُقدّم خدمات مخصصة يمكن من خلالها طلب الطعام "الخاص" عن طريق اختيار المكونات وفقا لتفضيلات الأشخاص قد استقرت بالفعل في السوق بنجاح. و يمكن اختيار واحد من 17 نوعا من السندويشات في متجر صب واي. وفي هذا الوقت، يمكن بحرية الجمع بين 6 أنواع من الخبز، و8 أنواع من الخضار، و3 أنواع من الجبن، و7 أنواع من الإضافات الإضافية، و14 أنواع من الصلصات حسب الأذواق. وكان قد افتتح "صب واي" متجره رقم 100 في كوريا في عام 2014، ونما بأكثر من خمس مرات في ثماني سنوات، حيث وصل عدد المتاجر الآن إلى 534 متجرا، وهو يحظى بشعبية كبيرة بين العاملين في المكاتب والشباب الذين يرغبون في تناول وجبة غداء خفيفة. وفي الآونة الأخيرة، حيث أصبحت شخصية كل فرد وذوقه أكثر تميزا، يبدو أن مجال إعادة إنتاج المنتجات وفقا للأذواق الفردية، من الأطعمة والمشروبات إلى مستحضرات التجميل والأزياء، آخذ في الازدياد. وتكتسب المتاجر التي تصنع الأطعمة أو المنتجات وفقا للأذواق الفردية شعبية كبيرة، خاصة بين جيل الشباب. وفي الواقع، في حالة صب واي، أكثر من نصف عدد العملاء هم من الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. وبالإضافة إلى ذلك، مع انتشار ثقافة العناية بالصحة في جميع أنحاء العالم من خلال جائحة كورونا، يبدو أن زيادة المستهلكين الذين يرغبون في تنظيم نظام غذائي صحي وفقا لأذواقهم قد أثّرت في زيادة هذه الأنواع من المتاجر.