فريق النسور السوداء الكوري يحلّق في سماء أستراليا خلال معرض أفالون الدولي

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قام فريق الطيران الخاص التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية "النسور السوداء Black Eagles" برحلة منفردة في حفل افتتاح معرض "أفالون" الدولي للطيران الأسترالي. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها القوات الجوية لجمهورية كوريا، التي تقوم برحلات خاصة منذ إعلان هدنة الحرب الكورية، برحلة خاصة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي. كما أنها المرة الأولى التي يشارك فيها فريق الطيران الخاص للقوات الجوية لجمهورية كوريا في معرض أفالون الدولي للطيران. وقالت القوات الجوية الكورية في بيان: يخطط فريق الأكروبات "بلاك إيغلز" لإجراء مناورات جوية رفيعة المستوى حتى نهاية العرض الجوي، لتسلط الضوء على القوة الجوية لكوريا الجنوبية وتميز طائرات البلاد. وللمشاركة في هذا العرض الجوي، غادر فريق الأكروبات "بلاك إيغلز" كوريا من قاعدة "وان جو 원주" الجوية في الخامس عشر من الشهر الماضي، وقطع الفريق حوالي 10 آلاف كيلومتر جوا، مع التوقف في تايوان والفلبين وإندونيسيا. وتعد هذه أيضا المرة الأولى التي يظهر فيها فريق الأكروبات "بلاك إيغلز" كشخصيات رئيسية في حفل افتتاح معرض جوي يقام في الخارج. ومع ذلك، فإن فريق بلاك إيغلز معروف بمهاراته على الساحة الدولية، حيث فاز بالجائزة الأولى وجائزة الشعبية في أكبر معرض جوي عسكري في العالم أقيم في المملكة المتحدة العام الماضي.

في هذا الصدد، قال مسؤول في القوات الجوية: "إن قيام فريق "بلاك إيغلز" بتزيين بداية عرض جوي دولي واسع النطاق شاركت فيه 160 طائرة من 30 دولة حول العالم بمفرده يعني أن فريق "بلاك إيغلز" قد وسّع مجال نشاطه وأصبح معروفا بمهاراته في الخارج. وفي هذا اليوم، أجرى فريق "بلاك إيغلز" رحلة صداقة مع فريق الطيران الخاص بالقوات الجوية الأسترالية لتعزيز الصداقة بين الجانبين. وكانت رحلة الصداقة بين الفريقين على "طريق المحيط العظيم"، وهو طريق ساحلي جميل على طول الساحل الجنوبي لمدينة ملبورن الأسترالية، مثيرة للإعجاب حقا.