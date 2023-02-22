نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع الدكتورة كيم جونغ آه صاحبة أول ترجمة من العربية للكورية لمقدمة ابن خلدون في 29 مارس عام 2013.









صاحبة أول ترجمة من العربية للكورية لمقدمة ابن خلدون



الدكتورة كريمة كيم جونغ آه ، أستاذة الأدب العربي في جامعة هان غوك للدراسات الأجنبية ، هي أول من ترجم مقدمة ابن خلدون من اللغة العربية إلى اللغة الكورية مباشرة ، في عمل نال ثناء الدوائر العلمية الكورية والعربية على حد سواء .

القسم العربي سعد باستقبال الدكتورة كيم في كي بي إس ، حيث سألها في لقاء ممتع عن أبرز الصعوبات التي واجهتها خلال أعمال ترجمة المقدمة التي استغرقت عشرين عاما ، ومن جانبها أوضحت الدكتورة كيم هذه الصعوبات كما أوضحت كيف تغلبت عليها.

الدكتورة كيم قالت إن قراءتها لكتاب "النبيّ" للأديب جبران خليل جبران عندما كانت في المرحلة الثانوية ، كانت السبب في قرارها دخول قسم اللغة العربية عندما التحقت بالجامعة .

فماذا إذن عن خططها المستقبلية؟ هذا السؤال وغيره أيضا مطروح في لقاء الدكتورة كريمة كيم جونغ آه مع القسم العربي ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج لقاء الجمعة .



