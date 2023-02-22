السفير السعودي لدى كوريا يبحث معم رئيس رابطة المستوردين الكوريين سبل توسيع التجارة

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التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى كوريا الجنوبية " سامي السدحان" يوم العشرين من فبراير الماضي برئيس رابطة المستوردين الكوريين "كيم بيونغ كوان" لمناقشة سبل توسيع التجارة بين كوريا الجنوبية والسعودية.

ووعد السفير السعودي "السدحان" بالتعاون الفعال لتسهيل تقدم شركات البلدين إلى أسواقهما، معربا عن أمله في الحفاظ على العلاقات المستقرة والمستدامة بين سيول والرياض من خلال مشاركة الشركات الكورية في مشروع بناء مدينة "نيوم" الذكية في السعودية.

ومن جانبه، قال رئيس رابطة المستوردين الكوريين "كيم" إنه ليس من السهل تجارة المنتجات الزراعية والبحرية في الوقت الذي لم يتم فيه توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

وأعرب "كيم" عن أمله في أن تتوسع التجارة بين البلدين هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء الجولة السابعة من المفاوضات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في الرياض.