السفارة الكويتية لدى سيول تحتفل بالعيد الوطني الـ62 وعيد التحرير الـ32

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احتفلت سفارة دولة الكويت لدى سيول بالذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير، يوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي في فندق "غراند حياة" في سيول.

وبهذه المناسبة، أقام السفير الكويتي لدى كوريا الجنوبية "ذياب الرشيدي" حفلا حضره ممثل الحكومة الكورية وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "وان هي ريونغ"، والسفراء الأجانب المعتمدون لدى كوريا، وعدد آخر من رجال الأعمال والاقتصاد الكوريين.

وأشاد السفير الكويتي "الرشيدي" بموقف كوريا الحكيم والنبيل في دعمها ومساندتها للكويت، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس العلاقات التاريخية التي تزداد كل يوم قوة ومتانة في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الكوري والكويتي.

وبدوره، أكد الوزير الكوري "وان" أن كوريا الجنوبية ودولة الكويت احتفظتا بعلاقات وطيدة قائمة على الثقة المتبادلة، حيث تغلبتا معا على المصاعب التي تعرضت لها الكويت، مشيرا إلى مشاركة الوحدة الكورية ضمن قوات الأمم المتحدة في حرب الخليج الأولى لحماية الكويت، كما ظلت الشركات الكورية وعمالها في مواقع الإنشاءات وسط الحرب متحملة مسؤولياتها بكل عزم.

وفي حفل السفارة الكويتية، أقام المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب معرضا فنيا ثقافيا، حيث عرض مجموعة من الإصدارات والكتب الثقافية التي أصدرها المجلس، إضافة إلى أعمال لفنانين تشكيليين كويتيين وصور فوتوغرافية.

وأكدت رئيسة وفد المجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة "عائشة المحمود" أن مشاركة المجلس في هذا المعرض تأتي نتيجة للعلاقات الثقافية التي تربط بين الشعبين الكويتي والكوري، موضحة أن هناك اتفاقيات للتعاون والتبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية والكويت.