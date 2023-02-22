الكاتبة الكورية جي بيونغ ليم تقيم حفل توقيع كتاب في القاهرة

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أقامت الكاتبة الكورية "جي بيونغ ليم" حفل توقيع كتابها بعنوان "مضيفة طيران تبلغ 30 عاما من العمر"، والذي تم تنقيحه وتوسيعه بمناسبة مرور 10 أعوام على إصداره الأول، في شهر فبراير الماضي في المركز الثقافي الكوري في القاهرة.

وتمت إقامة هذا الحفل بتنظيم من أعضاء مجموعة التواصل الاجتماعي الكورية المصرية، وبحضور عدد من معجبي الكاتبة المصريين.

وخلال الحفل، ارتدت الكاتبة "جي" الزي التقليدي الكوري "هان بوك" الذي صممته مصممة الأزياء المصرية "ناريمان طلال" التي تشتهر في مصر بتصميم الهان بوك.

وكانت الكاتبة الكورية "جي" قد وصلت إلى القاهرة يوم السادس عشر من فبراير الماضي للمشاركة مع أعضاء مجموعة التواصل الاجتماعي الكورية المصرية في جولة تشمل المعالم السياحية في مصر، منها أهرام الجيزة، والمتحف الوطني، والقلعة، وشارع المُعِز.

وقد بدأت الجولة بتناول وجبة مع أعضاء المجموعة في مطعم كوري قبل التوجه إلى شارع المعز، حيث أعجبت الكاتبة ووالدتها بالحضارة الإسلامية المصرية، وجربتا الأطعمة المصرية التقليدية، مثل حمص الشام والزلابية الحلوة.

ثم ذهبت الكاتبة إلى مكتبة واشترت منتجات يدوية مصرية، بما في ذلك ورقة مرجعية صغيرة مطبوع عليها اسمها العربية "عائشة"، وجربت ارتداء بعض الملابس البدوية.

وفي اليوم التالي، توجهت المجموعة إلى أهرام الجيزة، حيث التقطت الكاتبة بعض الصور مع أعضاء المجموعة، وجربت ركوب الجمال قبل دخول الهرم الأوسط.

وكانت الكاتبة الكورية "جي بيونغ ليم" المولودة في سيول قد انتقلت إلى قطر للعمل كمضيفة طيران في عام 2007، وظلت تعمل ككبيرة مضيفات حتى الآن.

وظهرت "جي" لأول مرة ككاتبة في عام 2003، وأصدرت حتى الآن عددا من الكتب، منها "مضيفة طيران تبلغ 30 عاما من العمر"، و"قطر الجذابة"، و"التحول إلى مضيفة في شركة طيران عربية"، و"حورية البحر في الصحراء"، وحصلت على جائزة من مجلس الفنون الكوري في عام 2003.