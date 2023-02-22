ضيافة شرف متبادلة في معرضي سيول والشارقة الدوليين للكتاب

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تسعى كوريا الجنوبية للتقدم إلى سوق النشر العربية بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس جمعية الناشرين الكوريين "يون تشول هو" ورئيس هيئة الشارقة للكتاب "أحمد بن ركاض العامري" في مدينة سيجونغ الكورية يوم السادس عشر من شهر فبراير الماضي.

وبموجب هذه المذكرة، ستشارك الإمارات العربية المتحدة في فعاليات الدورة القادمة من معرض سيول الدولي للكتاب كضيف شرف، والذي سيقام في مركز "كويكس" للمعارض في سيول خلال الفترة من الرابع عشر وحتى الثامن عشر من شهر يونيو القادم.

وفي المقابل، ستشارك كوريا الجنوبية في فعاليات الدورة القادمة من معرض الشارقة الدولي للكتاب كضيف شرف أيضا، والذي سيقام في مركز "إكسبو" في الشارقة خلال الفترة من الأول وحتى الثاني عشر من نوفمبر.

وقال رئيس الجمعية الكورية "يون" إن الثقافة العربية تشكل واحدة من أكثر الثقافات أهمية لدى المجتمع الكوري، مشيرا إلى زيادة اهتمام الطلاب والكليات والجامعات بالثقافة واللغة العربية.

وأعرب عن سعادته باختيار الشارقة كضيف شرف للدورة القادمة من معرض سيول للكتاب، لأن الشارقة تمثل لكوريا الوجهة الأولى لتعميق علاقاتها مع المنطقة العربية وتاريخها.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب "أحمد العامري" إن التواصل مع المؤسسات الكورية يأتي في إطار السعي لفتح بوابات جديدة من التعاون مع المؤسسات الثقافية في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن ضيافة الشرف المتبادلة في معرضي سيول والشارقة الدوليين للكتاب سيكون فرصة للجمهور العربي للتعرف على الثقافة الكورية التي تحظى بإقبال كبير على مستوى العالم، وفرصة أيضا للجمهور الكوري للتعرف على الثقافة العربية.

من جهة ثانية، عقد وفد الشارقة للكتاب اجتماعا مع مسؤولين من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، ناقش خلاله الجانبان تأثيرات العمل الثقافي المشترك على فتح فرص جديدة لتبادل التجارب.

كما اجتمع الوفد مع القائمين على مكتبة "ستارفيلد" في سيول التي تعد نموذجا للمكتبة العصرية.

وقدم عرضا للجانب الكوري حول مكتبات الشارقة العامة وأقسامها، ودعا الجانب الكوري إلى المشاركة في قمة المكتبات ومؤتمر المكتبات اللتين تنظمهما هيئة الشارقة للكتاب بالتزامن مع معرض الشارقة للكتاب.