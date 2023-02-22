إقامة فعاليات أول قافلة للثقافة الكورية لهذا العام في الإسماعيلية بمصر

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أقيمت يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي فعاليات أول قافلة للثقافة الكورية لعام 2023 بمحافظة الإسماعيلية في مصر وسط مشاركة جماهيرية كبيرة.

واستضافت القافلةَ الكورية مكتبةُ مصر العامة، حيث تم تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية التي أبرزت مقومات الثقافة الكورية.

وتضمنت الفقرات التي قدمتها القافلة محاضرة للدكتورة "آلاء فتحي" الأستاذة في قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس حول الدراسة في كوريا والمنح الدراسية المقدمة من الحكومة الكورية، وامتحان إجادة اللغة الكورية "توبيك"، بالإضافة إلى التعريف بقصة اختراع اللغة الكورية وأساسيات الأبجدية الكورية وورشة للخط الكوري.

واستمتع المشاركون في القافلة بتجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي "هان بوك"، وتجربة الألعاب التقليدية الكورية، إلى جانب مشاهدة الفيلم الكوري "الغابة الصغيرة".

كما خاضوا بحماس تحدي لعبة "دلغونا" من المسلسل الكوري "لعبة الحبار"، وفيها يتنافس المتسابقون على نحت الحلوى الشعبية "دلغونا" على شكل مظلة أو نجمة.

كما تضمنت القافلة التي انطلقت فاعلياتها في الساعة الحادية عشرة صباحا واستمرت حتى الساعة الرابعة عصرا، معرض صور لفصول السنة الأربعة في كوريا، ومعرض لمجسمات أشهر الأطعمة الكورية، بالإضافة إلى محاضرة ثقافية بعنوان "تاريخ كوريا من خلال الدراما الكورية".

وأعرب مدير المركز الثقافي الكوري "أوه سونغ هو" عن سعادته بتنظيم أول قافلة ثقافية كورية لهذا العام في محافظة الإسماعيلية، مشيرا إلى أن المركز يستهدف تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية في مختلف المحافظات المصرية ضمن الجهود الرامية إلى تلبية مختلف الاهتمامات والشغف بمعرفة المزيد حول الثقافة الكورية.

وأكد "أوه" على دور التبادلات الثقافية والإنسانية في تعزيز علاقات التعاون بين كوريا ومصر في مختلف المجالات.