(4) 말 다 했어?

연서: 너 지금 나한테 반말했어?

هل تكلمني أنا بهذا الأسلوب؟

단: 너만 하란 법 있어?

هل يوجد قانون يسمح لك أنت فقط بالحديث بهذا الأسلوب؟

연서: 야 정신 차려. 너 내 고용인이야!

أرجع لعقلك. أنت تعمل لدي.

단: 뭘 알겠어. 고용, 계약, 갑, 을, 이런 것만 따지면서

ماذا تعرفين أنت، فقط موظفين وعقود ومن الرئيس ومن العامل.

이쁜 거 이쁜 지도 모르는 까막눈이잖아 너.

ولكنك عمياء لا يمكنك إدراك الأشياء الجيدة من حولك

연서: 말 다했어?

هل انتهيت من حديث؟

단: 아니 더 할 거야!

لا، لا زال لدي الكثير.





شرح التعبير

يستخدم التعبير عندما يقول أحدهم تعبيرا سيئا بشكل يجرح مشاعر من يحادثه بشكل كبير ويثير غضبه بشده. عادة يستخدم التعبير أثناء التشاجر والعراك.

ويعني التعبير 말 다 했어? في الحقيقة 당신이 하고 싶은 말을 다 했어? يعني هل قلت كل ما تريد. أو كيف تمكنت من قول هذا الكلام الجارح.

ممكن أيضا استخدامه في موقف آخر، مثلا إذا كان المتحدث يتحدث مطولا، وتوقف ممن الممكن أن تسأله 이제 말 다 했어? أو 이제 말 다 끝났어?

شرح الأمثلة





شرح الأمثلة

1.

가: 내가 조금 늦었지? 미안해.

لقد تأخرت قليلا أليس كذلك؟ أسف.

나: 너는 약속할 때마다 왜 이렇게 늦게 오니? 오늘은 무슨 핑계를 댈 건데?

لماذا تتأخر كلما نتفق على موعد؟ ما هو عذرك اليوم؟

가: 너 말 다 했어? 내가 아무리 늦었어도 그렇지 어떻게 그렇게 말할 수 있니?

هل انتهيت من كلامك؟ حتى لو تأخرت كيف تتحدث معي بهذا الشكل؟

2.

가: 앞으로 너 같은 애하고는 얘기도 안 할 거야. 도무지 믿을 수가 없잖아.

لن أتحدث مع شخص مثلك بعد الآن، لا يمكنني أن أصدقك أبدا.

나: 너 말 다 했어? 도대체 내가 뭘 잘못했다는 거야?

هل أنتهيت من كلامك؟ ما الخطأ الذي ارتكتبه أنا؟



