كين آريرانغ / جاجين آري / «إين جيه ديموت آريرانغ

يبدو أن الكيبوب أصبحت أكبر أيقونة في الثقافة الكورية هذه الأيام، رغم وجود عناصر أخرى ممثلة للثقافة الكورية: مثل البولغوغي والكيمتشي، والتيغوك-غي، والهانبوك. وإذا ذُكرت الأغاني التراثية الشعبية الشهيرة فلا بد أن تُذكر آريرانغ أولًا. وهي أغنية تتمتع بنغمة جميلة بسيطة، وكلمات سهلة النطق. وبما أن كلماتها تتكرر، فيسهل حفظها بسرعة حتى لو كان المستمع أجنبيًّا. ولكل منطقة في كوريا نسختها الخاصة من آريرانغ، ولا تزال النسخ المحدثة تؤلف حتى اليوم. وقد اختيرت أغنية آريرانغ ضمن التراث الإنساني غير الملموس لليونسكو في عام 2012. واليوم، سنستمع معًا إلى بعض النسخ غير المألوفة من آريرانغ. وأولها «كين آريرانغ 긴아리랑» أو آريرانغ الطويلة من منطقة كيونغي. وتقول بعض كلماتها:

تحياتنا للمركب التي تطفو على سطح البحر اللانهائي

توقفي وأنزلي مرساتك حتى أطلب منك معروفًا

آريرانغ، آريرانغ، آراريو، ساعديني كي أذهب إلى تلة آريرانغ

تحتوي الكثير من الأغاني الكورية الشعبية التراثية على كلمات مثل «كين» و«جاجين 자진». والكلمتان كثيرًا ما تأتيان مصاحبتان لبعضهما بعضًا، وتعني كلمة «كين» طويل، أما «جاجين» فمعناها هو: سريع. وعندما تطلق صفة الطول على أغنية تراثية، فهذا يعني أنها تغنى ببطء شديد، ولا يعني أن كلماتها كثيرة. ولذلك فهي تأتي بمعنى مقابل لـ«جاجين». والأغنية التالية التي سنستمع إليها معًا هي أغنية شعبية من المنطقة الغربية بعنوان «جاجين آري 자진아리». وهي أغنية من منطقة بيونغ-أن مكونة من جزئين: جزء يدعى «كين آري» والآخر هو «جا جين آري». وهي تشبه ما استمعنا إليه قبل قليل في أغنية كيونغي، إذ تملأ التنهيدات الحزينة الجزء الأول «كين آري» الذي يغنى ببطء، ثم يتسارع الإيقاع وتصير النغمات أكثر بهجة في الجزء الثاني «جاجين آري».

وافق يوم الأحد الماضي يوم «أوسو 우수»، وهو اليوم الذي تذوب فيه الثلوج. ويتبعه يوم «كيونغ-تشيب»، وهو اليوم الذي يقال إن الضفادع تخرج فيه من بياتها الشتوي. وبحلول يوم «كيونغ-تشيب» تذوب مياه الأنهار فتسمح للمراكب باستئناف الإبحار لنقل الناس والبضائع. وهي فترة تشهد الكثير من أغاني الاحتفالات. ومن ضمنها أغنية كُتبت في مقاطعة كانغ-وون بعنوان «إين جيه ديموت آريرانغ 인제뗏목아리랑»، وهي ليست من الأغاني الشهيرة. و«إين جيه» هو اسم قرية تقع قرب منبع نهر الهان، وتشتهر تلك القرية بجبالها الكثيرة وبأخشابها الجيدة. وعندما شرع ولي العهد «هنغ-صُن 흥선» في أعمال ترميم قصر كيونغ-بوك بنهاية عصر جوسون، أمر بإحضار الأخشاب من مقاطعة كانغ-وون إلى العاصمة هان-يانغ لاستخدامها في أعمال البناء. ولما كان نقل الأخشاب على البر أمرًا شديد الصعوبة نظرا لطول الطريق ووعورته وعدم توفر وسائل النقل المناسبة، فقد كان الناس يلجؤون إلى نقل الأخشاب على الطوف في نهر الهان، رغم ما ينطوي عليه ذلك من خطورة. وكان البحارة يجنون الكثير من المال حين يصلون بالأخشاب إلى العاصمة. وكانت الأغنية التي يغنونها أثناء رحلتهم الخطرة هي «إين جيه ديموت آريرانغ 인제뗏목아리랑».





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- «كين آريرانغ» غناء «ها جي-آه 하지아» وعزف «كيم سيه-كيونغ 김세경» على البيري.

- «جاجين آري» أداء «تشو دا-هييه 추다혜».

- «إين جيه ديموت آريرانغ 인제뗏목아리랑» أداء جمعية الحفاظ على إينجيه ديموك آريرانغ «إينجيه ديموك آريرانغ بوجون هويه 인제뗏목아리랑보존회».