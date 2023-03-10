جوزيف براودي : نتعلم من كوريا

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع "جوزيف براودي" كاتب وباحث إعلامي أمريكي الجنسية ولد لأب من يهود شرق أوربا وأم من يهود العراق ويعمل كممثل لمركز "المسبار" البحثي السعودي في أمريكا في 29 نوفمبر عام 2013.









"جوزيف براودي" : كاتب وباحث إعلامي أمريكي الجنسية ولد لأب من يهود شرق أوربا وأم من يهود العراق ، ويقيم حاليا في الولايات المتحدة ويعمل كممثل لمركز "المسبار" البحثي السعودي في أمريكا .

وقد تعرّف السيد براودي بالصدفة على برامج القسم العربي من الكي بي إس وورلد راديو ، ولأن الصدف تصنع أحيانا لقاءات أجمل من اللقاءات المرتبة ، كان لنا هذا اللقاء معه عبر الهاتف من نيويورك ، حيث يتحدث عن كيفية تعرفه على الكي بي إس ، كما يتحدث عن شعوره تجاه العراق ويقول إنه ينتمي عاطفيا وقلبيا إلى الثقافة العراقية ، ويشير إلى أهمية التعايش بين الأطياف المتعددة الموجودة في الشرق الأوسط .

ويؤكد السيد براودي على أن فهم السياسة يستدعي فهم الثقافة التي تنبع منها هذه السياسة ، كما يعلق على التطورات السياسية في المنطقة العربية قائلا : اكتشفنا بعد الثورات العربية أن الانتخابات لا تكفي لتضمن الديمقراطية ، فالديمقراطية تحتاج لبناء مؤسسات المجتمع المدني وتقوية حقوق الأقليات والمساواة .

المزيد يأتيكم في هذا اللقاء الممتع الذي أجراه القسم العربي مع السيد / جوزيف براودي عبر الهاتف من نيويورك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المفضل "لقاء الجمعة" . كونوا معنا دائما!



رابط موقع الكاتب جوزيف براودي:



www.josephbraude.com



