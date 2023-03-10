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من المتوقع أن نشهد تعاونا بين فرقة "سوبر جونيور" الغنائية الكورية والهيئة السعودية للسياحة.

فقد قالت شركة "إس إم إنترتينمنت " التي تنتمي إليها الفرقة مؤخرا إن الفرقة ستقدم برنامج سفر بعنوان" فارس المصباح" بالتعاون مع الهيئة السعودية.

وأوضحت أن فناني الفرقة "لي تُك" و"شين دونغ" و"اون هيوك" و"دونغ هيه" و"ريو اوك" و"كيو هيون" سيشاركون في برنامج السفر هذا.

ومن المتوقع أن يتناول برنامج الترفيه رحلة رائعة ومثيرة يقوم بها الفرسان الستة إلى أرض السحر" السعودية" بحثا عن مصباح يحقق أحلامهم.

وأكدت الشركة أن سوبر جونيور تلقى رواجا كبيرا في السعودية، مشيرة إلى أنها كانت قد قدمت عرضا خاصا هناك في عام 2019 لتكون أول فرقة آسيوية في هذا المجال.

وأضافت أن الفرقة ستقدم متعة متميزة وطريفة في السعودية ذات الطبيعة الخلابة ومختلف أوجه الثقافة.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن موعد ومنصة بث البرنامج وغيرها من المعلومات المفصلة لاحقا.