افتتاح دار سيه مان كوم للغة الكورية في مراكش

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افتتحت دار سيه مان كوم للحروف الكورية "هانغُل " في مراكش بالمغرب.

لؤلؤة: صرح مركز التبادلات الدولية التابع لمقاطعة شمال جولا مؤخرا بأنه أبرم مذكرة ثلاثية للتفاهم مع كل من معهد الأبحاث الفرنسية والإفريقية التابع لجامعة جون بوك، وجامعة القاضي عياض في المغرب، ثم افتتح الدار بحضور حوالي 80 شخصا بمن فيهم طلاب الدار وبعض المسؤولين عن الجامعة المغربية.

وتعد هذه الدار خامس دار يفتتحها المركز الكوري في الخارج بعد فيتنام ولاوس وميانمار وروسيا. وتم إنشاؤها من خلال التعاون بين المركز الذي يقدم ميزانية الإدارة، ومعهد الأبحاث الفرنسية والإفريقية الذي يقوم بإرسال مدرسين وإدارة المقررات، وجامعة القاضي عياض التي تقوم بجمع الطلاب وتقديم غرف المحاضرات.

لؤلؤة: ومن المتوقع أن يتم تعليم الطلاب اللغة الكورية باستخدام المواد المدرسية التي تحتوي على الخصائص الإقليمية في مقاطعة شمال جولا مثل تاريخها وثقافتها وأسماء مناطقها. كما سيتم تدريس المحتويات الثقافية للمقاطعة التي تحتوي على جوهر جمال كوريا وأسلوبها.

محمد: وقد تم تصميم الكتب المدرسية التي تساعد الطلاب على التعرف على المقاطعة الكورية بشكل طبيعي. وقال "كيم ديه شيك" مدير مركز التبادلات الدولية إن افتتاح الدار عبارة عن نشر بذور للتبادلات الودية والتعاون والأمل بين كوريا والمغرب.

لؤلؤة: وأعرب عن تطلعه لأن تساعد الدارُ الشبابَ المغاربة على التعرف على كوريا وزيارتها لاحقا. وقالت مديرة مركز الأبحاث "جو هوا ريم 조화림 " إنها تأمل في إنشاء المزيد من الدور في الدول الإفريقية الأخرى في المستقبل من خلال إدارة الدار في المغرب بشكل ناجح.

محمد: من جانبه أعرب الدكتور مولاي الحسن أحبيض رئيس جامعة القاضي عياض عن الشكر للمركز والمعهد الكوريين على إنشاء دار اللغة الكورية في هذا الوقت الذي تتزايد فيه محبة شباب العالم للثقافة الكورية، مؤكدا أنه سيولي اهتماما خاصا لاستقرار الدار وإدارتها بشكل ناجح.

ومن ناحية أخرى، التقى المدير "كيم" والمديرة "جو" اللذان حضرا مراسم افتتاح الدار، بوزير التعليم العالي والعلوم والبحث العلمي والابتكار المغربي وغيره من كبار المسؤولين في كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل هناك. وناقشا معهم إمكانيات التعاون مع مقاطعة شمال جولا في مجالات المزارع الذكية، والتبادلات الثقافية والسياحية والبشرية بين الطرفين.