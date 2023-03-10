مركز سيجونغ يقدم عروضا ثقافية للشباب وكبار السن

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أعلن مركز سيجونغ الثقافي، وهو مركز للفنون الاستعراضية متعدد الأغراض، في الثاني من هذا الشهر أنه سيزيد عدد زوار عرض "السعادة مع ألف وون كوري" بمقدار عشرة آلاف نسمة هذا العام، ضمن فعاليات برنامج المساهمة الاجتماعية. ويخطط المركز لزيادة عدد برامج المساهمة الاجتماعية الجارية حاليا حتى يتمكن ما مجموعه 22 ألفا شخص من الاستمتاع بالبرنامج. يُشار الي أن برنامج "السعادة مع ألف وون كوري"، الذي بدأ لأول مرة في عام 2007، هو برنامج يمكن من خلاله مشاهدة العروض من مختلف الأنواع مثل الموسيقى التقليدية الكورية والموسيقى الكلاسيكية والرقص مقابل 1000 وان. وحتى الآن، تمتع أكثر من 360 ألف مواطن بالعروض الثقافية والفنية مقابل 1000 وون فقط. ويتكون جدول أداء هذا العام من إجمالي 16 عرضا، وسوف يتم تخصيص جميع المقاعد للمحرومين ثقافيا واجتماعيا، مثل الشباب المعتمدين على أنفسهم والأطفال وكبار السن. وعند النظر إلى جدول الأداء المحدد أو كيفية شراء التذاكر، فسوف يُقام العرض الأول لهذا العام في الحادي والعشرين من هذا الشهر، ومن المقرر أن تقام حفلة موسيقية لدعم الناجين من مرض السرطان وعائلاتهم. وسيظهر في هذا العرض الممثل الموسيقي مايكل لي، والسوبرانو كانغ هيه جونغ، وعازف الكمان يانغ جونغ يون، كما يتضمن عرضا لفرقة "نيو سيول فيلهامونيك" بقيادة المايسترو "صو هي تيه 서희태". وفي شهر يوليو، سيتم تقديم عروض بواسطة مطربين مثل الفرقة الشهيرة 10CM والفنانة سون أو جونغ آه على خشبة المسرح للشباب الذين يستعدون للاعتماد على الذات. وفي أغسطس أيضا، من المقرر إقامة حفلات موسيقية للموسيقيين الكلاسيكيين الواعدين الذين فازوا بجائزة شين هان للموسيقى، وعرض كلاسيكي يستضيفه الممثل كيم سوك هون. ويمكن طلب التذاكر من موقع برنامج "السعادة مع ألف وون كوري" (happy1000.sejongpac.or.kr) من الساعة الثانية ظهرا في يوم الثالث وحتى الثامن من هذا الشهر.