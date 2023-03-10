برنامج جديد للسفر جوا مع الحيوانات الأليفة

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إحدى الصعوبات التي يشعر بها الذين لديهم حيوانات أليفة هي صعوبة اصطحاب تلك الحيوانات معهم عند السفر بالطائرة. ومع ذلك، يبدو أنه سيكون من الممكن قريبا السفر محليا بطائرات مخصصة للحيوانات الأليفة فقط. في هذا الصدد، أعلنت منظمة السياحة الكورية في الثاني من هذا الشهر أنها ستُطلق برنامجا للسفر إلى جزيرة جيجو على متن طائرة صديقة للحيوانات الأليفة بالاشتراك مع شركة الطيران الصغيرة "هاي إير" وسيبدأ ذلك اعتبارا من السادس عشر من مارس. وهذا البرنامج عبارة عن رحلة ذهابا وإيابا لمدة ليلتين وثلاثة أيام بين كيم بو وجزيرة جيجو، ومن المقرر أن يتم تشغيله 10 مرات حتى نهاية العام. يُشار الي أنه قبل إطلاق هذا البرنامج، كان من الممكن ركوب الطائرة مع الحيوانات الأليفة، لكن المقاعد كانت محدودة للغاية، مثل مقعدين لكل طائرة، وكان هناك متاعب في استخدامها. وبالإضافة إلى ذلك، كان يجب نقل الحيوانات الأليفة في صندوق نقل الحيوانات وتخزينها تحت مقعد الراكب. لكن البرنامج الجديد يتيح للحيوانات الأليفة الجلوس في مقعد مجاور للمستخدم، ويتم توفير مقاعد الحيوانات الأليفة مع حلقة أمان من أجل السلامة. ويبلغ عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم لتنفيذ هذا البرنامج حوالي 30 شخصا، ويمكن لكل راكب الركوب مع حيوان أليف واحد. وفي هذا الوقت، لا يُسمح بالصعود إلى الطائرة إلا إذا كان الوزن الإجمالي للقفص والحيوان الأليف 10 كيلوغرامات أو أقل. وبعد الهبوط، يمكن للمسافرين السفر بشكل حر وفقا لتفضيلاتهم. وبين الأشخاص الذين يسافرون أو يتسوقون مع حيواناتهم الأليفة ويريدون فعل كل شيء معا، أصبح هذا البرنامج مشهورا جدا بمجرد إطلاقه. فقد تم بيع جميع تذاكر السفر لشهر مارس بعدما طُرحت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، ومن المقرر طرح تذاكر شهر أبريل الأسبوع القادم.

في السابق، إذا أحضر شخص ما حيوانا أليفا معه على متن رحلة منتظمة، كان يتوجب عليه الحذر لأنه قد يزعج الركاب الآخرين، لأنه في بعض الأحيان هناك كلاب تنبح خوفا عندما ترتفع الطائرة في أثناء الرحلة. ولكن من خلال البرناامج الجديد سيتمكن الجميع من السفر مع حيوانتهم الأليفة بشكل أكثر راحة وسعادة.