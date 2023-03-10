سيول تخطط لإنشاء حلقة فيريس عملاقة في حديقة هانُل

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قررت بلدية سيول إنشاء حلقة سيول من عجلات فيريس لتصبح الأعلى ارتفاعا في العالم. وقد سبق لعمدة سيول "اوه سيه هون" أن أعلن يوم الجمعة الماضي عن إنشاء حلقة سيول في حديقة "هانُل" أي حديقة السماء في منطقة سانغ آم بالعاصمة. وقال مسؤول في البلدية إن البلدية قررت إنشاء الحلقة لتكون الأكبر حجما في العالم وهي تراجع حاليا الشؤون التقنية وبراءات الاختراع وغيرها من الشؤون المعنية. وتوقع أنه إذا تم إنشاء حلقة سيول في حديقة "هانل" بارتفاع ثمانية وتسعين مترا فوق سطح البحر، سيمكن لركابها مشاهدة منطقة وسط العاصمة ونهر هان وحتى مدينة "كيسونغ" الكورية الشمالية في الأيام الصافية.

يُشار إلى أن أكبر عجلات الفيريس القائمة هي عين دبي بالإمارات والتي يبلغ ارتفاعها مائتين وخمسين مترا. وتخطط بلدية سيول الانتهاء من إنشاء حلقة سيول حتى عام ألفين وسبعة وعشرين. ومن المتوقع أن تأخذ حلقة سيول شكل عجلة كبيرة تشبه عجلة "لندن آي" في العاصمة البريطانية بحيث تتيح لركابها الاطلاع على العاصمة سيول من الجو. وكان عمدة سيول قد أعلن عن خطة إنشاء حلقة سيول عندما زار سنغافوره فلاير وهي عجلة فيريس كبيرة يبلغ ارتفاعها مائة وخمسة وستين مترا في سنغافوره في شهر أغسطس من العام الماضي. وتدرس البلدية خطة لتوصيل الأرض بحلقة سيول فوق حديقة هانُل بمصعد شفاف، كما تدرس أيضا تشغيل الحلقة باستخدام الطاقة الناتجة عن عملية حرق القمامة في محطة حرق النفايات في منطقة "سانغ آم". وقال المسؤول إن الاسم النهائي لحلقة سيول سيتم تحديده بعد جمع من أفكار المواطنين، متوقعا أن تصبح من أهم المعالم العالمية بعد اكتمال إنشائها.