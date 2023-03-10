منصات الذكاء الاصطناعي تثير قلق الشركات عند التوظيف

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تماشيا مع موسم التوظيف، أعلنت العديد من الشركات في كوريا أنها ستكون مفتوحة للتوظيف. ولكن يظهر أن المزيد من المتقدمين يستخدمون منصة "تشات جي بي تي"، عند كتابة السيرة الذاتية، وتشعر الشركات بالقلق بشكل متزايد من ذلك. ورغم الإمكانيات المثيرة للاهتمام التي يقدمها الذكاء الاصطناعي فإن هذا لم يمنع ظهور الكثير من المخاوف والانتقادات لهذه التقنية. وهذا ما يظهر أيضا في قطاع التوظيف، لأنه عندما يكتب الباحث عن عمل سيرة ذاتية باستخدام منصة "تشات جي بي تي"، فإنه يصعب على الشركات التمييز بين ما إذا كانت مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي أو بواسطة مقدم الطلب نفسه. وفي نفس السياق، من المعروف أن الشركات الكورية الكبرى قد استعرضت مؤخرا بالفعل إدخال برنامج يكتشف السير الذاتية وإجابات المقابلات التي كتبها الذكاء الاصطناعي. وبحسب المسؤولين، فإن هذا يشبه استخدام برامج الكشف عن الانتحال في الماضي، وتكافح الشركات في إيجاد طرق لضمان التمييز بين المتقدمين بطرق مختلفة. من ناحية أخرى، فإن شركة سام سونغ للإلكترونيات، التي ستبدأ عملية التوظيف المفتوحة في منتصف هذا الشهر، لم تُقدّم بعد برنامجا يميّز ما إذا كان يتم استخدام الذكاء الاصطناعي أم لا. والسبب في ذلك هو أن سام سونغ تحكم على أنه يمكنها اختيار المواهب من خلال أنظمة التوظيف الداخلية مثل اختبار ملاءمة الوظيفة.

يُذكر أنّ السبب وراء تقديم العديد من الشركات لهذا البرنامج هو أنه من المتوقع أن يزداد عدد مستندات الطلب المقدمة باستخدام "تشات جي بي تي" بشكل كبير عند التقدم للحصول على وظائف. في الواقع، فأنه عند النظر إلى المقالات المنشورة في مقاهي الإنترنت حيث يتجمّع العديد من الباحثين عن عمل، سنجد أن هناك عددا غير قليل من المنشورات التي تطلب مراجعة السير الذاتية التي كتبها "تشات جي بي تي". ويُشير معظم المتقدمين إلى المستوى العالي من اكتمال الإجابات كسبب لاستخدام "تشات جي بي تي". ويقولون إنه حتى لو كتبوا السيرة الذاتية الخاصة بهم، فسوف يكون من الصعب كتابتها بشكل أفضل من "تشات جي بي تي". وبالطبع، من الممكن تحديد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي التفاعلي قد تم استخدامه أم لا من خلال النظر إلى طريقة تطوير النص أو ما شابه ذلك من الإجابات الأخرى. ولكن ذلك لن يكون سهلا. وبالتالي من الممكن خداع البرامج التي تكتشف استخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق القليل من التغيير، مثل تغيير المحتويات أو تصحيح ترتيب النص. وردا على ذلك، أشار مسؤولو الأعمال إلى أنه عند تنشيط الذكاء الاصطناعي التوليدي في المستقبل، سيتم رفع مستوى معظم مستندات الطلبات إلى أعلى، لذلك يجب تحسين عملية التوظيف بما يتماشى مع التطور التكنولوجي.