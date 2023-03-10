الشباب الكوريون يتحولون لوسائل التواصل الاجتماعي بخلاف فيسبوك

ⓒ YONHAP Newsاتضح أن عدد مستخدمي فيسبوك الذي كان يحتل المرتبة الأولى بين مزودي خدمة الشبكات الاجتماعية في كوريا، قد انخفض شهريا إلى أقل من 10 ملايين، الشهر الماضي، مما يدل على اتجاه هبوطي. كما اتّضح أنّ الأجيال الشابة مثل المراهقين تنتقل بسرعة إلى بدائل مثل انستغرام، الذي يجذب أكثر من 18 مليون مستخدم شهريا.

في هذا الصدد، ترى صناعة تكنولوجيا المعلومات ذلك كنتيجة للتغيير من طريقة استهلاك المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في الماضي إلى طريقة تركّز على الصور أو مقاطع الفيديو القصيرة بدلا من النصوص. ووفقا لنتائج مسح أجراه موقع "موبايل إندكس Mobile Index" الذي يعتبر منصة لتحليل البيانات الضخمة للهاتف المحمول، فقد كان عدد مستخدمي فيسبوك في كوريا الشهر الماضي أقل من 10 ملايين. وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد المستخدمين النشطين الشهري في كوريا الجنوبية إلى ما دون 10 ملايين مستخدم منذ أن بدأ الموقع في تجميع البيانات ذات الصلة في مايو عام 2020. على هذا النحو، فإن الانخفاض في استخدام فيسبوك مرتبط بالطبع بالشعبية المتزايدة للشركات المنافسة مثل انستغرام ويوتيوب وتيك توك، والتي تتمثل نقاط قوتها في النصوص القصيرة ومقاطع الفيديو القصيرة والصور. ومع انخفاض عدد مستخدمي فيسبوك، يتم نشر الإعلانات والمنشورات الترويجية على موجز أخبار فيسبوك، وتستمر الحلقة المفرغة لمغادرة مستخدمي فيسبوك. وفي الواقع، يبدو أن جميع المراهقين تقريبا في هذه الأيام يستخدمون انستغرام أكثر من فيسبوك. ووفقا لمسح أجرته مؤسسة "كوريا برس"، فإن 80.3% من طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية لديهم خبرة في استخدام فيسبوك في عام 2019، لكنه انخفض إلى 46.1% العام الماضي. وفي المقابل، سجلت نسبة الطلاب الذين لديهم خبرة في استخدام انستغرام 81.6%، بزيادة 20.6 نقطة مئوية عن استطلاع 2019.

في هذا الصدد، قال أحد المطلعين على الصناعة إنه نظرا لطبيعة مواقع التواصل الاجتماعي، فسوف ينتقل المستخدمون الحاليون أيضا إلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى للمزيد من التواصل، لذلك ما لم تتخذ فيسبوك إجراءات خاصة، فمن المتوقع أن يستمر ذلك الانخفاض. ومع ذلك، هناك احتمال بأن تستعيد فيسبوك شعبيتها مرة أخرى حيث قدّمت "الريلز"، وهي منصة متخصصة في مقاطع الفيديو القصيرة، في فبراير من العام الماضي، وقامت بدمج ميزات مثل محرك اكتشاف الذكاء الاصطناعي الذي يوصي بالمحتويات على فيسبوك.