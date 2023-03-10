رجل يتبرع بـ٤٥٥ غراما من الذهب لتكريم ذكرى زوجته

ⓒ Getty Images Bankأعلن صندوق الرفاهية الاجتماعية بمدينة ديغو مؤخرا إنه تلقى مكالمة هاتفية في الشهر الماضي. وكان اسم المتصل "سون جون هون 손전헌" الذي يبلغ عمره سبعة وستين عاما والذي أعرب عن نيته التبرع بأربعمائة وخمسين غراما من الذهب، وطلب من الصندوق استخدام هذه الكمية من الذهب التي تركتها زوجته في مساعدة المحتاجين. وكانت زوجته "كيم هيون هوا 김현화" قد فارقت الحياة هذا العام بسبب سرطان الرئة، بعد أن ظلت تجمع تلك الكمية من الذهب طوال حياتها من أجل زوجها الذي سيبقى بمفرده بعد وفاتها. وقال سون إن زوجته طلبت منه بيع جزء منها في كل مرة يواجه فيها صعوبات مالية، إلا أنه لم يستطع أن يفعل ذلك، حيث ظل يبكي فقط حزنا على زوجته التي كانت قلقة عليه لأنها سوف تتركه بمفرده، وقلقة من من دفع تكاليف علاجها الباهظة في المستشفى. وأخيرا قرر التبرع بالذهب للمحتاجين.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة تلك الكمية من الذهب تبلغ حوالي ثمانية وثلاثين مليون وون، أي ما يعادل حوالي ثلاثين ألف دولار. وبفضل تبرعه، تم إدراج اسمه واسم زوجته في قائمة المتبرعين للصندوق. وقال إنه أراد أن يعمل عملا خيّرا لزوجته التي غادرت الدنيا دون تلقي العلاج المناسب من أجل توفير تكاليف العلاج وظلت قلقة بشأن تركه وحده حتى وفاتها. وأعرب عن أمله في أن يتم استخدام ذلك الميراث الذي تركته زوجته في مساعدة المحتاجين حتى تسعد بذلك وهي في السماء.