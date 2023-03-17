كوريا تتبرع بـ30 مليار وون لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا

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2023-03-17
#أخبار كورية عربية l 2023-03-17
صادقت اللجنة الكورية لمراجعة تنفيذ التبرعات لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا على التبرع بمبلغ 30 مليار وون لدعم متضرري الزلزال في البلدين.
وأوضحت جمعية الصليب الأحمر الكورية يوم الاثنين الماضي أنه من المتوقع تخصيص 16.5 مليار وون من 25 مليار وون من التبرعات التي ستقدم لتركيا، في إنشاء ألف حاوية سكنية للمشردين المقيمين في مخيمات، وإنشاء مركز للدعم.
وسيتم استخدام 6.2 مليار وون في أنشطة الدعم الطارئ، مثل إنشاء مرافق لطهي الأطعمة، وتوفير شاحنات الأطعمة والغسل المتنقلة وغيرها، وتخصيص الـ1.6 مليار وون الباقية في استعادة المرافق الخاصة بتبرعات الدم.
وأضافت الجمعية أنها تخطط لتقديم 5 مليارات وون إلى متضرري الزلزال في سوريا، حيث سيتم تخصيص ملياري وون منها في توفير مولدات للكهرباء ومجموعة من مستلزمات النظافة وغيرها، فيما سيتم تخصيص 3 مليارات وون في إمدادات مواد الصحة والصرف الصحي لمواجهة الأمراض المعدية، مثل الكوليرا.
وقال رئيس اللجنة "لي سانغ تشون" إن اللجنة ستبذل كل ما في وسعها لتوزيع التبرعات في أسرع وقت وبشكل شفاف.
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
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