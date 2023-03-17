السفير الكوري يفاجئ فتاة تبيع الطعام الكوري في شوارع القاهرة

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قام السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين اوك" يوم الثلاثاء الماضي بزيارة مفاجئة لـ"حنين" إحدى الفتيات التي تبيع الطعام الكوري في شوارع مصر، خاصة في منطقة المعادي بالقاهرة.

وقد تخرجت "حنين" في كلية التجارة، ودفعها عشقها للثقافة الكورية أن تتعلم طهي الطعام الكوري وبيعه، لإتاحة تجربة خاصة للمصريين لتذوق الطعام الكوري.

وتتجول "حنين" حاملة صندوقا صغيرا يحتوي على أنواع مختلفة من الأطعمة الكورية التي تصنعها، وتنتقل به في شوارع القاهرة لبيعها.

وقام السفير الكوري "هونغ" بتذوق الطعام الكوري الذي صنعته "حنين"، وأعرب عن سعادته بالتجربة، قائلا إنه تأثر كثيرا لأنه لم يكن يتخيل أبدا أنه سيتمكن من تذوق أطعمة كورية في شوارع مصر.

ونشرت السفارة الكورية لدى القاهرة مقطع فيديو في حسابها الرسمي على فيسبوك لتجربة السفير للطعام الكوري في الشارع، حيث أبدى السفير إعجابه بالمذاق، قائلا "حلو أوي".

وأعرب السفير الكوري عن تقديره لشغف "حنين" وحبها لكوريا والطعام الكوري وجهودها في مشاركة شغفها مع الشعب المصري.