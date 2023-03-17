وكالة بوسان للترويج الاقتصادي ترسل وفدا تجاريا إلى تونس في مايو

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قالت وكالة الترويج الاقتصادي في مدينة بوسان الكورية إنها سترسل وفدا تجاريا إلى تونس خلال الفترة من السابع وحتى الثاني عشر من شهر مايو القادم.

وتأتي هذه الخطة ضمن جهود الوكالة لدعم تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية إلى سوق شمال أفريقيا.

وسوف توفر الوكالة فرص المشاركة في المشاورات التجارية التي ستقام في تونس ضمن منتدى الأعمال الكورية التونسية الثاني، للشركات التي ستنضم للوفد التجاري.

وقالت الوكالة إن إيجاد أسواق جديدة في الخارج أصبح أمرا أكثر أهمية مما سبق بسبب الأوضاع الدولية المتقلبة، مشيرة إلى أن أفريقيا تعد إحدى الأسواق الجاذبة لكوريا الجنوبية.

وأضافت أن بلدية مدينة بوسان وقعت اتفاقية مع بلدية تونس للصداقة والتعاون في العام الماضي، لتفتح بذلك عهدا جديدا للتبادلات بين المدينتين، وأن إرسال وفد تجاري إلى تونس سيلعب دورا في توسيع آفاق تلك التبادلات.