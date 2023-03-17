مطار إنتشون الدولي ينقل تقنيات لمطار مسقط العماني

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قالت شركة مطار إنتشون الدولي يوم الاثنين الماضي إنها نظمت دورة تدريبية ميدانية خاصة بإدارة المناطق التي تتحرك فيها الطائرات، لمسؤولي مؤسسة مطار مسقط العماني خلال الفترة من السادس وحتى العاشر من شهر مارس الجاري.

وشارك في التدريبات 11 من المسؤولين العمانيين العاملين في المناطق التي تتحرك فيها الطائرات في مطار مسقط.

وتتضمن مناطقُ حركة الطائرات المرافقَ الرئيسية لتشغيل المطار، بما في ذلك المدارج والممرات وأبراج التحكم والمآزر اللازمة لإقلاع الطائرات وهبوطها وحركتها الأرضية بشكل آمن.

وتركزت التدريبات الميدانية على إدارة مناطق حركة الطائرات وصيانتها، ومراقبة الحركة الجوية، وتشغيل المدارج، والإنقاذ من الحرائق، ومراقبة الحيوانات والطيور البرية والسيطرة عليها.

الجدير بالذكر أن مؤسسة المطار العمانية تخطط لتحسين المرافق وتوسيعها في مطار مسقط الدولي لمواجهة الزيادة الحادة الأخيرة في الطلب على الرحلات الجوية بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي لكورونا.